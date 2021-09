„Písničky, jež jenom zima čte si.“ Básník Jiří Orten tušil smrt

„Jeho tématem byly život a smrt. Věděl, že ho čeká smrt, věděl, že brzy zemře,“ nepochybovala Marie Ruth Křížková, editorka Ortenových spisů. Nahlédnout do básníkova vnímání nelehké doby, v níž žil, dávají nejenom jeho verše, ale také pečlivě vedené deníky. Vedle básní obsahují i výpisky z četby, záznamy snů, rozhovorů, dopisů a setkání.

Ohrensteinovi

Příbuzenská linie od Jiřího Ortena vede k hercům Otovi (bratr), Zdeňkovi (bratr) i Jiřímu (synovec) Ornestovým a také k moderátorce Ester Janečkové (neteř, její matkou byla Marie Ruth Křížková). Jména Orten i Ornest vycházejí z židovského příjmení Ohrenstein. Manželům Ohrensteinovým, vlastníkům malého obchodu střižním a galanterním zbožím v Kutné Hoře, se Jiří 30. srpna 1919 narodil.

„Jak to jednou řekl básník Josef Hiršal: musíte se s tím smířit, že máte v rodině génia,“ přiblížil v dokumentu Příběhy slavných svého bratra Ota Ornest. Poté, co Jiří propadl z matematiky, což prý byla „rodinná nemoc“, odešel z kutnohorské reálky a dostal se na konzervatoř do Prahy, kde už studoval Ota.

Vydával se za básníka

„Neměl moc rád studentské šprýmaře, na všechno koukal s nadhledem, sympatií, ale vždycky v tom byla ironie a určitá odcizenost od ostatního,“ popisuje svého spolužáka Věra Bednářová, kterou seznámil s budoucím manželem, básníkem Karlem Bednářem.

Na školské časy vzpomínal i Josef Schwarz (jako rozhlasový režisér působil později pod jménem Josef Červinka), s nímž Orten bydlel ve vinohradské dvougarsoniéře:

„Opisovali jsme si básničky, zatajovali autora, ty básničky jsme potom připichovali na rám okna a ten druhý musel hádat autora. Jiří si to potom ulehčoval, šidil mě, protože tam připichoval svoje vlastní básně, které potom recitoval třeba i na zkouškách na konzervatoři jako dílo nějakého anonyma.“

A já nic nechci, tralala

Po březnu 1939 v Ortenově poezii stále silněji zazníval pesimismus, pocit osamělosti a předtucha, že už mu nezbývá mnoho času.

„Sněžilo, celý den padal sníh. Není pamětníka podobné sněhové záplavy. Jedna dívka pravila, že je to obklad bolavému městu. Nebyla daleko od pravdy, leč poznal jsem, že posupnost není pouze v mlčení; mluvíval-li jsem kdy o posupném tichu, byl to jiný obzor, jiný pohled, jímž už hleděti nebudu,“ zapsal si do deníku pár dní po obsazení torza republiky nacistickou armádou.

Ortenovi blízcí utíkali do zahraničí. Odjel bratr Ota i spolubydlící Josef. Jiří zůstal. „Já si myslím, že se nemohl smířit s myšlenkou, že by opustil prostředí svého jazyka,“ mínil Schwarz. A zmiňuje dopis, který mu do Anglie přišel od jeho pražských známých, ptali se, jestli by jim nepomohl zkontaktovat se s uprchlickou organizací. „Na konec toho dopisu Jiří připsal: A já nic nechci. Tralala,“ prozradil Schwarz.