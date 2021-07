Cannes zase žije filmem. Festival vítá testované hvězdy, Netflix ale na plátna opět nepustil

Video of Benedetta – Official Trailer

Problém se vstupenkami

Z hlavní soutěže se ještě čeká především na premiéru snímku Francouzské depeše Wese Andersona, který doprovodí hvězdná herecká sestava v čele s Tildou Swintonovou, Adrienem Brodym, Timothée Chalametem, Owenem Wilsonem či Billem Murrayim, nebo na nový režijní počin Seana Penna s názvem Flag Day. Porota v čele s režisérem Spikem Lee ale uvidí ještě třeba nový film oscarového íránského režiséra Asghara Farhadiho s názvem Hrdina. V jedné z vedlejších porot zasedl také umělecký šéf karlovarského festivalu Karel Och.

„Nejvíc se těším na nový snímek režiséra Juha Kuosmanena s názvem Compartment No. 6 o cestě dvou cizinců k polárnímu kruhu. Dělala jsem s ním asi tři rozhovory a jeho předchozí film Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho mám moc ráda. Letos byl trochu problém s lístky, kdy neustále padal rezervační systém, už by to ale mělo být v pořádku,“ sdělila z místa filmová publicistka Iva Přivřelová. Z českých snímků se jinak do jedné z vedlejších sekcí dostal krátký animovaný snímek Rudé boty studentky FAMU Anny Podskalské a také restaurovaná verze filmu Až přijde kocour Vojtěcha Jasného.

Hodně se na Riviéře mluví o dokumentu Val, který intimně mapuje boj herce Vala Kilmera s rakovinou, která ho nakonec připravila o schopnost mluvit, nebo o animovaném snímku Where is Anne Frank?, který aktualizuje příběh Anny Frankové pohledem režiséra ceněného Valčíku s Bašírem Ariho Folmana. Skvělé ohlasy má také lehká romantická komedie Joachima Triera The Worst Person In The World nebo dokument Kráva od Andrey Arnoldové, která sledovala život zvířat určených k porážce.

Posměch Damonovi, čekání na Marilyn

Posměch naopak vzbudilo drama Stillwater inspirované skutečnou událostí, v němž hraje Matt Damon dělnického Američana, který se vydává do Evropy za svojí dcerou, která byla obviněna z vraždy jiné dívky. „Tom McCarthy je režisér oscarového Spotligtu, ale jeho novinka je zmatená, nevyrovnaná, špatně zahraná a nejistě zrežírovaná. Jde o pochybné drama,“ napsal o snímku Peter Bradshaw v deníku The Guardian.

V Cannes se letos hodně řeší protiepidemická opatření, všichni hosté, kteří nemají dva týdny po ukončené vakcinaci, se musí každé dva dny nechat testovat. Někteří diváci ale poukazují na to, že opatření se příliš nedodržují. „Roušky jsou tady spíš rekvizitou než skutečným hygienickým benefitem. Vidíte, jak je lidé nosí po festivalovém centru, ale jakmile se v sále zhasne, minimálně polovina lidí si je sundá,“ hlásil z místa blogger Jordan Ruimy.

Jako každé Cannes, i letos se řeší, co se do filmového výběru nedostalo. Opět to byly například nové tituly Netflixu včetně životopisu Marilyn Monreové Blonde s Anou de Armasovou, která v těchto dnech natáčí v Praze akční thriller The Gray Man. Netflix totiž stejně jako v minulosti nekývnul na požadavek festivalu, aby se jeho potenciální soutěžní snímky promítali ve francouzských kinech. Cannes však i přesto po roční vynucené pauze ukazuje, že film pořád ještě může být událost.