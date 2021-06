V Česku začíná natáčení filmu The Gray Man za půl miliardy. Uzavře centrum Prahy

V Praze je Sandler i Mulliganová

Kromě Goslinga a Evanse však v Praze aktuálně točí Adam Sandler v dalším projektu Netflixu, kterým je adaptace knihy českého autora Jaroslava Kalfaře Kosmonaut z Čech. Podle informací ČT24 už je v Česku i herečka Carey Mulliganová, která hraje manželku postavy Sandlera. Kosmonaut z Čech má patnáct natáčecích dnů.

„Část děje se odehrává u nás a byla by vlastně ostuda, kdyby filmaři netočili alespoň některé scény tady,“ sděluje Žipková. Štáb byl vidět v Praze 1 i 8, ale také v malé vesnici Bernartice na Písecku, kde u místního rybníka před pár dny vyrostla dřevěná konstrukce, již filmaři nechali vzplanout. Nyní míří třeba do Mariánských Lázní. Výrobu Kosmonauta z Čech, stejně jako The Gray Man, zajišťuje v Česku společnost Stillking Films.

V Česku pak bude v létě pokračovat i natáčení druhé řady a několika dílů třetí řady seriálu Carnival Row s Orlandem Bloomem a Carou Delevingneovou, druhá řada seriálu The Wheel of Time s Rosamund Pikeovou. Oba projekty společnosti Amazon lze považovat za nejdražší u nás natočené, oba v Česku již utratily kolem pěti miliard korun s dalšími plánovanými útratami do dalších let.

„Nejvyhledávanějšími lokacemi léta jsou zámky, točí se adaptace Nebezpečných známostí a připravuje se také životopisný film o významném francouzském skladateli 18. století,“ doplňuje Žipková. Podle informací ČT24 by po produkcích Netflixu a Amazonu měla příští rok do Česka zavítat i videotéka Apple TV+ a natočit zde druhou řadu sci-fi seriálu Nadace, u níž lze rovněž očekávat útraty ve stamilionech korun.