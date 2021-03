Do Česka míří Mirrenová i nejdražší film v historii Netflixu. Hollywood však štáby tvoří až tady

Agent CIA se snaží dostihnout svého bývalého kolegu, který se stal nájemným vrahem. Ten se ale zase snaží zachránit své dcery. Zběsilá honička dvou mužů plná explozí po atraktivních světových lokacích povede v novém filmu The Gray Man pravděpodobně i přes Prahu. Dosud nejdražší původní film Netflixu, který by měl svým rozmachem i dvousetmilionovým rozpočtem připomínat bondovky či sérii Mission: Impossible, by totiž měl na jaře vznikat i v Česku. Natáčení snímku s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem v hlavních rolích začalo už 1. března v Los Angeles.

Zda a kdy se v Česku hvězdy objeví, je obtížné zjistit, produkce totiž kvůli bezpečnosti i paparazziům detaily ohledně příjezdů hvězd jen nerady sdělují. V Česku však jedna velká hollywoodská hvězda točí právě teď. Gillian Andersonová, známá jako Scullyová ze seriálu Akta X, má stěžejní roli ve válečném dramatu White Bird: A Wonder Story. To je adaptací úspěšného komiksu, v němž se židovská dívka skrývá v nacisty okupované Francii. Andersonová hraje její matku.

„Jde o příběh z II. světové války a české lokace představují právě druhoválečnou Francii,“ uvádí pro ČT24 vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie Pavlína Žipková. Do obsazení se nedávno přidala i držitelka Oscara Helen Mirrenová, která by měla na jaře také natáčet v Česku. Podle dostupných informací představuje zmíněnou dívku v současnosti, s figurou Andersonové tak společné scény mít nebude. Projekt ale připomíná jiný válečný snímek, jenž se v Česku nedávno točil – oscarovou satiru Králíček Jojo se Scarlett Johanssonovou, která hrála matku, jejíž syn má za imaginárního kamaráda Hitlera.

Seriál Carnival Row v Česku utratil přes tři miliardy korun

Ve čtvrtek zase na pražské Letné pokračovalo natáčení třetí řady akčního seriálu Hanna od společnosti Amazon, v němž jde CIA po krku speciálně vytrénované dívce se zabijáckými instinkty. Adaptace stejnojmenného, deset let starého filmu obsadila prostor před kinem Oko, stejně jako roh ulic Heřmanova a Veverkova u Veletržního paláce, kde vyrostla falešná telefonní budka a na domech se objevily nápisy s německými názvy ulic.



Mezi dalšími projekty, které by se v Česku měly letos natáčet, je třeba seriál Nebezpečné známosti, třetí řada seriálu Ponorka nebo nová adaptace knihy Na západní frontě klid. Tuzemské lokace by obecně měly letos přilákat více zahraničních filmařů než loni, kdy u nás podle údajů Czech Film Commission vznikalo přes dvacet zahraničních filmů či seriálů, nejvíce německých, amerických a severských. Výrobu některých však zastavila pandemie.

To se týkalo třeba druhé řady velkolepého fantasy seriálu Carnival Row, dalšího projektu společnost Amazon, v němž se Orlando Bloom pohybuje ve viktoriánském světě plném víl a mytických stvoření. V polovině loňského května se ale seriál, jenž vznikal v Liberci, na zámku Sychrov i v barrandovských studiích, do Česka díky zpřísněným bezpečnostním opatřením vrátil.

Nikdo z filmařů zatím za služby v Česku neutratil tolik jako producenti Carnival Row – za dvě řady by to mělo být podle Czech Film Commission 3,1 miliardy korun. Bloom a další by se do Česka měli vrátit ještě jednou, Amazon totiž odklepl třetí řadu.