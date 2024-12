Zemřela Jana Synková známá z Ypsilonky a Saturnina

V nedožitých osmdesáti letech zemřela herečka Jana Synková. Upozornil na to deník Blesk. Synková patřila k oporám divadla Studio Ypsilon, které zakládal její manžel Jan Schmid. Nezapomenutelná ale zůstává i její role tety Kateřiny, kterou ztvárnila ve filmu Saturnin a stejnojmenném televizním seriálu.

Jana Synková pocházela z rodiny pražského advokáta, po prarodičích z matčiny strany v sobě ale nese umělecké geny – dědeček Richard Josef Menšík a babička Emílie Herrmannová-Menšíková byli významnými osobnostmi Vinohradského divadla ještě před vznikem republiky.

Celoživotní členka Ypsilonky

Synková se od dětství věnovala recitaci a navštěvovala dramatický kroužek, po maturitě se na jeden rok stala elévkou mladoboleslavského divadla. Následně začala studovat hereckou výuku na DAMU, studium dokončila v roce 1967.

Ještě v průběhu studií prošla experimentálním divadlem Maringotka, po absolutoriu získala angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Tady si odehrála vedlejší role v moderním i klasickém repertoáru, za zmínku stojí jeji role Evy v Kunderově hře Ptákovina, která měla v Liberci světovou premiéru.

V roce 1969 přešla Synková do souboru Naivního divadla Liberec. To se později přeměnilo v Ypsilonku a od konce sedmdesátých let působí v Praze. Na této originální scéně Synková po léta uplatňovala své komediální vlohy, temperamentní projev a smysl pro grotesku. Z jejích divadelních rolí stojí za zmínku ty ve hrách Král Ubu, Třináct vůní, Dvanáct křesel nebo Rusalka.

Jejím manželem byl zakladatel Studia Ypsilon Jan Schmid, významný divadelník zemřel letos v červnu.