Rozchod v karanténě i démoničtí hygienici. Hollywood uvedl první „koronavirové“ filmy

Linda (Anne Hathawayová) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) spolu žijí v Londýně. Ona je poměrně vysokou manažerkou klenotnické firmy, on jezdí s dodávkou. Po několikaletém vztahu se rozešli, jejich odluka je ale trochu komplikovaná. Těsně po jejich rozchodu totiž udeřil koronavirus.

Oba tak musí v nově uvedeném filmu Lockdown nabručeně sdílet společný prostor, což může některým divákům připadat povědomé. Paxton chce v karanténě péct chleba, přestal se bavit s kamarádem, který šíří konspirační teorie a ve frontě do samoobsluhy nadává, když z ní cizí muž vyjde s náručí plnou toaletního papíru. Linda zase se sklenkou vína tráví čas na videohovorech s kolegy, které musí propustit.

Nový snímek natočil režisér Doug Liman, známý drahými akčními velkofilmy jako Agent bez minulosti, Mr. and Mrs. Smith nebo Na hraně zítřka, jejichž výroba leckdy trvala roky a účastnily se jí tisíce lidí. Nápad natočit Lockdown však přišel loni v červenci, v srpnu se film začal psát a v září se začalo točit s hollywoodskými hvězdami, které do poslední chvíle čekaly na hotový scénář. V jiném roce by to byla nevídaná situace.