Česká televize chystá novinky: další Případy 1. oddělení, tarantinovské Devadesátky i pelíškovskou tragikomedii

Hrajete v cyklu televizních komedií Hlavně to zdraví. Objevíte se v epizodě Něco na zub. Jakou roli vám napsal scenárista Marek Epstein? Stašová: Kouzelnou. Můj mladší syn mi říká: Prosim tebe, natoč zase něco jako Pelíšky. Aby to mělo tu nostalgii, tu legraci, ale i tu dojemnost. Mám pocit, že tahle epizoda by se k Pelíškům hodila. Je to taková rodinná komedie, která má v sobě tragikomedii. Vy tedy hrajete maminku… Stašová: Ano, trošku pelíškovskou maminku. A Mirek Hanuš hraje mého manžela, také je v uniformě. Mým zetěm je Jirka Langmajer a Anička Fialová je naše dcera. A ještě tam hraje dcera Martina Kavana, „pošťáka Ondry“, a mám pocit, že to jednou bude výborná herečka. Pane řediteli, diváci České televize mají rádi kriminálky. Po šesti letech se vracejí Případy 1. oddělení. Kolik dílů bude? Dvořák: Dílů bude dalších třináct. Tým, který diváci znají už z prvních dvou řad, se posune v čase a dostává se do doby, kdy začíná policie fungovat ve sféře sociálních sítí. Objeví se tam elektronická kriminalita, začne se řešit, jestli pro šéfa kriminálky je důležitější, že má praxi, nebo titul MBA. Bude to natočeno civilně, stejně jako předchozí dvě řady, a věřím, že i tahle bude stejně úspěšná. Režisér Peter Bebjak natočil šestidílnou miniséri Devadesátky. Také je to kriminální příběh? Dvořák: Bude to trochu temnější. Vrací se zpátky do devadesátých let a připomíná tehdejší zločiny. Vychází ze skutečných událostí. Na jedné straně ukáže, jak po sametové revoluci vznikala úplně nová policie, a na druhé straně, jak zločinci zdivočeli a – jak říká producent Reitler – chovali se jako ve filmu Quentina Tarantina. Na pokračování pohádky Tajemství staré bambitky se těší určitě velcí i malí diváci. Co už můžete prozradit? Dvořák: Vysílali jsme ji poprvé v premiéře v roce 2011 a od té doby ji každé Vánoce opakujeme a má obrovskou sledovanost. Byl bych rád, aby dvojka měla podobný osud, jako měl třeba Anděl Páně, kdy jednička byla velmi úspěšná u diváků a dvojka vystřelila ještě výš. Bambitka se napřed objeví v kinech a poté na obrazovce ČT.

Režisér Jiří Strach připravuje snímek se zatím pracovním názvem Jiřina 90. Půjde čistě o výpověď Jiřiny Bohdalové, nebo se v něm objeví i další respondenti? Dvořák: Nebude to čistá výpověď ani normální dokument, protože oba protagonisté – jak Jiří Strach, tak Jiřina Bohdalová – mají v sobě obrovskou energii. Mají se hrozně rádi, slyší na sebe a věřím, že dokážou dokumentem ukázat nejen ty příjemné chvíle, ale dostanou se i někam, kde si lidé, kteří se mají rádi, dokážou říct i nepříjemné věci. Že vznikne něco, co diváky i po těch letech o Jiřině Bohdalové překvapí. Kdybyste byla dramaturgyní, poradila byste mamince něco, co by v dokumentu mělo zaznít? Stašová: Její život se odehrává tragikomicky. Zažila spoustu negativních věcí, ale je jednou z těch, co se umí přes to přenést a rozdávat lidem radost. Tudíž tragikomedie je její největší doména. V tom je její síla, že život není jednoduchý, ale musíme žít dál, musíme jít dál – a nejlepší je to s humorem. To je, proč lidé za ní jdou, protože každý máme něco bolavého v životě, ale v momentě, kdy se to vezme s humorem, tak je to životaschopné.

17. května začne Jiří Chlumský natáčet seriál Špunti na cestě. Kam nás tentokráte zavede? Dvořák: Špunti na cestě jsou rodinný komediální seriál, představuje dovolenou třígenerační rodiny, kterou nikdo nechce zažít. Myslím, že divákům se bude líbit ze dvou důvodů: jednak protože by to měla být dobře napsaná komedie, zároveň projedeme celou Českou republiku a zajedeme i na Slovensko a pak je tam jedna výjimečná role, a to Mirek Donutil, který hraje bigbíťáka a zvukaře bigbítových kapel, na to jsem opravdu zvědavý. Vítězka soutěže Peče celá země Petra Burianová se stane průvodkyní nového pořadu. Jakého? Dvořák: Vyšli jsme z toho, že se nám v loňském roce podařilo přinést nový zábavní formát, který jsme koupili v licenci BBC. Říkali jsme si, že je dobré na něj navázat, takže jsme oslovili vítězku a pojedeme po českých i moravských vesnicích, budeme se dívat do různých kronik, ptát se pamětníků a učit diváky, jakým způsobem péct tradiční věci, zajímavé, a ne úplně standardní.

