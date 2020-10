Jiřina Bohdalová vydává paměti. Bez žalu neoceníte radost, říká o životě

„Jsem udivená, když čtu, co jsem toho udělala. Jednak to nebylo tím, že bych si říkala o role, ale hlavně jsem přijímala všechno, abych uživila v těch dobách rodinu. O prázdninách, kdy herci odjížděli na dovolenou, to byla moje příležitost. Seděla jsem u telefonu a čekala, kdy zazvoní. Protože všichni byli pryč, přicházela jsem na řadu,“ podotýká Bohdalová, že herectví nebylo jen naplněním jejího snu, ale také zásadním zdrojem obživy.

V bilančním textu se nevyhýbá krušným chvílím, třeba těm, jimž byla její rodina vystavena v padesátých letech. Dcera Simona přišla na svět jen pár hodin poté, co Jiřina Bohdalová odešla ze soudní síně, kde si její otec vyslechl rozsudek patnácti let za vlastizradu.

„Nikdy jsem se nebrala jako hvězda, jako primadona. Jsem razantní, to je pravda, nenechám si nic líbit, ale to je dobře, protože kdybych bývala byla jiná, tak by můj život šel jinudy.“

„Abyste ohodnotili radost, musíte poznat také strasti a žaly. Život se z toho skládá – a je to dobře,“ nepochybuje Bohdalová. Ovšem člověk by se podle ní tomu špatnému neměl poddávat. „Nemám ráda negaci, které je bohužel teď spousta v našem životě. Lidé by ji měli umět zatlačovat a najít si vždycky něco pozitivního. Já to tak dělám celý život,“ prohlašuje.

Pozitivně si představuje i svůj odchod. „Bude to uprostřed vyprávění nějaké zábavné historky. Než dojdu k pointě, sekne to se mnou. Dovyprávím to někde tam nahoře. Ti, kteří tam taky dorazí, o nic nepřijdou,“ plánuje ve svých pamětech. Zmiňuje také rozhodnutí, že svou divadelní kariéru uzavře rolí v inscenaci Gin Game z repertoáru Divadla Na Jezerce. Příliš příležitostí si ji zahrát dosud neměla, nedlouho po únorové premiéře do programu zasáhla protikoronavirová opatření.

Hraní považuje za svůj osud. „Chtěla jsem hrát. Bylo to silnější než já. Kdybych se nedostala na AMU, věřím, že bych šla do nějakého divadla, kde bych začala jako elév. Neříkám, do jaké výše bych se vypracovala, ale hrála bych. Určitě,“ je naprosto přesvědčena.