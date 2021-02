Poezie je v pohybu a může být i zbraní, dokládá výstava v Liberci

Nelze než v tuto chvíli krátce nezmínit výzkumy, kterými ve svých literárních experimentech americký prozaik William Burroughs podroboval přesně to, co vadilo i východoevropským umělcům a teoretikům: tedy ono zneužívání jazyka k ovládání a brainwashingu, zneužívání vedoucí až k doslovnému vyždímání jazyka.

Redefinice poezie

Libereckou výstavu Poezie a performance připravili profesor curyšské univerzity Tomáš Glanc, německá slavistka a historička umění Sabine Hänsgenová a liberecký performer a básník Pavel Novotný.

Ať již tak činili kurátoři vědomě, či ne, bylo nutné v podstatě redefinovat oba pojmy z názvu výstavy, především tedy ten první. Respektive reflektovat redefinice, které prováděli sami umělci, a to nejen básníci. Protože poezii je třeba vnímat jako fenomén daleko širší než pouhé skládání veršů, a jedno zdali tradiční či ne. Poezii je třeba vnímat jako skutečně širokou aktivitu, vztáhnout ji na vše, co nás obklopuje. Vše je ale pouze o úhlu pohledu, o nastavení.

Pokud na ně ovšem přistoupíme – například Jean-Arthur Rimbaud tento problém řešil už před více než sto lety –, rozevře se nám, coby tvůrcům, zcela nové pole. A v kombinaci s již zmíněnými snahami, s úsilím demaskovat a vymanit se z institucionalizovaného ovládání jazykem, získává umělec nové nástroje, nové zbraně. A v případě východoevropských umělců, kteří se v tomto rámci pohybovali, to boj skutečně byl.

Pokud jde o performanci, i ta nabývala v místním regionu jiných forem, byla především nositelem subverzivní reflexe východoevropské reality, a opět, i zde šlo o její nasvícení a následný boj.

Na bojišti

Rozdělení liberecké výstavy do šesti sekcí všechna tato východiska odráží, zároveň je můžeme vnímat jako šest různých bojišť.

První, Performance čtení a psaní, ilustruje právě ono vyprazdňování jazyka – například Ľubomír Ďurček ve své performanci Návštěvník (Pět návštěv) z roku 1980 vždy na dvacet vteřin postál u dveří svých přátel, mlčel však, ústa měl totiž plná komunistického deníku Pravda. Akce tedy vlastně nadruhou.

Podobně chorvatský performer Mladen Stilinović ve své akci Slabikář 1, 2, 3 z roku 1973 zabíral slova z uličních nápisů, vývěsek a podobně a požadoval, aby je diváci předčítali nahlas. Touto kombinací slova, obrazu a hlasu pak dostatečně demaskoval prázdnotu těchto sdělení.

Sekce Tělesná poezie přibližuje další důležitý aspekt sbližování naznačený v názvu výstavy, kdy tělo samotné se stává nositelem sdělení, jako je tomu například v akci východoněmecké umělkyně a básnířky Gabriele Stötzerové … nebavila jsem vás báječně?, při níž se za stálého opakování otázky potírá bílou a rudou barvou jako domorodci na Bali. Či ve videu Chorvata Raši Todosijeviće Co je umění, Patricie Henningsová? z roku 1978 video, kdy je otázka provázena ne zrovna šetrným zacházením s „vyslýchanou“ dívkou.

S tělesnou poezií souvisí další sekce či úhel pohledu – Intervence do veřejného prostoru. Nebylo to nic nového, v této oblasti se dostatečně vyznamenali již futuristé a dadaisté, a u nás třeba Milan Knížák. Ovšem i zde je vše vsazeno do dobového kontextu, jako třeba v performanci Evropa polské Akademie Ruchu z roku 1976. Ze tmy vybíhající umělci drží různá hesla, třeba „Rvou nám do hrdla potravu ducha“, a zase mizí do tmy.

Polka Ewa Partumová ve své Legalitě prostoru z roku 1971 vyskládala do prostoru samé značky a cedule se zákazy, gesto jistě dostatečně výmluvné. A v Aktivní poezii ze stejného roku rozhazuje v parodii na agitační nástěnky a plochy a vyprázdnění významu slov po poli nástěnková písmena.



Typický pro sekci Jazykové hry je příspěvek Slogan ruské skupiny Kolektivní akce (Kollektivnye Dejstviya) – na malé železniční stanici Firsanovka na trati Moskva–Leningrad roztáhli 26. ledna 1977 mezi zasněženými smrky transparent s nápisem „Na nic si nestěžuji a vše se mi líbí, ačkoliv jsem tu nikdy nebyl a nic o těchto místech nevím“. A je jasné, co si asi běžní diváci mysleli, než dílo zlikvidovala policie.