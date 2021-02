Zločin pronikl i do on-line počítačových her, jejich popularita přitom stále roste

„Teď už ty negativní reakce nejsou tak časté, ale bylo jich dříve dost, nikdo netušil, že hraní může být na profesionální úrovni a vlastně se tak dá i něco vydělat. A myslím, že to byl ten moment, kdy se mi dostávalo největší podpory a už nikdo neřešil, kolik hodin za PC prosedím a kolik úsilí tomu věnuji,“ říká o prolomení stigmatu Šťastný. Jen v odměnách na turnajích se za loňský rok v Counter-Striku rozdalo přes 100 milionů dolarů, což dělá více než dvě miliardy korun. Podle odhadů tak nejúspěšnější hráči mají na kontech klidně i desítky milionů korun za úspěchy na turnajích. „Pokud je to jeden z těch lepších světových týmů a má velké sponzory, tak si myslím, že tam hráči mají určitě více než někteří vrcholoví sportovci tady u nás. Jinak výhry z turnajů jdou organizaci a na ní je, jak to bude rozděleno, nějaké procento jde organizaci, nějaké trenérovi a zbytek hráčům,“ přibližuje Šťastný.

Video of The Cathedral of Counter-Strike - ESL One Cologne 2018 (Official Aftermovie)

Tomáš je tak regulérním sportovcem. Ve hře vystupuje pod přezdívkou Oskar a jeho fanoušci nosí trička se stejným nápisem. Jen na Twitteru jich má přes 60 tisíc, a to přitom nepatří k největší hvězdné špičce na světě. Takoví hráči se mohou pyšnit regulérním fanklubem, který při běžných necovidových podmínkách skanduje jejich jméno po celé hale stejně jako třeba na stadionu při fotbalovém zápase. „Doufám, že se zbavíme co nejdříve covidové doby, abychom mohli hrát velké turnaje a cestovat. Pro mě to bude opět něco nového, protože jsem čtyři roky cestoval pouze s angličtinou a odjet na turnaj s českým týmem, to budou zážitky určitě o to zajímavější,“ říká Oskar. Podle jeho slov je ve hře velmi vysoká soutěživost, která hráče tlačí, aby se stále zlepšovali. „Určitě i to napětí hraje svou roli, je to taková návyková látka,“ popisuje.

Negativní dopad na děti Návyková hra skutečně může být a jsou již popsány případy, kdy nadměrné sezení u počítače vedlo až k těžkým zdravotním problémům nebo smrti. Ty jsou ale výjimečné, riziková je jen určitá část lidí, u které pak hrozí větší riziko vzniku závislosti. Rozhodně ale netvoří většinu. Zásadnější problém ve spojitosti s hrou Counter-Strike už byl ale zmíněn výše. Je jím obchodování s různými podobami zbraní a gambling. Celým herním světem tato kauza otřásla před několika lety, kdy vyšel najevo masivní systém, který podporoval hazard u mladistvých. Speciální stránky jim dovolovaly sázet svoje virtuální zbraně s vidinou toho, že vyhrají některou vzácnější. Celý systém pravděpodobnosti býval ale posunutý v jejich neprospěch.

„V určitém bodě jsem neměl peníze na jídlo, protože sázení mělo přednost,“ svěřil se britský student Ryan Archer, který byl na hazardu závislý. „Na ulici neuvidíte jít jedenáctileté dítě do sázkové kanceláře, ale na internetu takto hrát můžete a nic vás nezastaví,“ komentoval Archer. Na kauzu reagovala i společnost Valve spravující právě hru Counter-Strike a vydala přísnější pravidla, na základě kterých velké množství hazardních stránek zaniklo. Stále ale jde poměrně snadno podobné provozovatele najít. I celý systém obchodu s virtuálními zbraněmi funguje. „Problém to je, stránky, které to provozují, by si měly určitě kontrolovat identity lidí, nebo jinak prostě ověřit, že člověk, který se pouští do hazardu, je plnoletý,“ komentuje profesionální hráč Šťastný.

Video of CS:GO A GAMBLING NA STEAMU