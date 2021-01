Jazzman Armstrong přivezl do Československa Ameriku. Nyní na kulturní diplomacii vsadila Čína

Jeden večer dokonce Armstrong zavítal soukromě i do divadla Semafor. „To byl signál ústupu stranických tezí proti jazzu. Oni to prohrávali, už viděli, že to není možný, že se jim to vymyká. Byl to nejvýraznější signál, jaký tehdy vyvstal. Bylo to pro nás obrovské překvapení,“ vzpomíná divadelník a hudebník Jiří Suchý.