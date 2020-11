„Příležitosti se neohlížejí na okolnosti.“ V Praze vznikají tři nové scény

Na jaře příštího roku by měl ve Vršovicích začít fungovat Kulturní palác Vzlet. „Bude sloužit pro divadlo, hudbu i vzdělávání,“ vyjmenovává Petr Prokop, herec a producent divadla Vosto5. O prostor prvorepublikového sokolského biografu se divadelní soubor podělí s Kinem Pilotů a barokním orchestrem Collegium 1704.

„Příležitosti se úplně neohlížejí na okolnosti. Že to zkusíme, jsme si řekli dávno před covidem. Nejsme úplně naivní, víme, že třeba jaro příštího roku bude problematické, že bude omezen počet diváků, ale máme pocit, že to za to stojí,“ věří Prokop.

Domov pro „Lůzry“

Domovskou scénu získala po letech také Losers Cirque Company. Novocirkusový ansámbl vyhrál výběrové řízení na nájemce Branického divadla a přeměnil ho pod názvem Divadlo Bravo! na centrum nového cirkusu a pantomimy. Divadelní prkna s nimi totiž sdílí mim Radim Vizváry.

Letos v září stihli v Bravu uvést první premiéru, pak po pár představeních přišlo uzavření. Akrobaté si ale nemohou dovolit přestat zkoušet a hledat práci mimo obor, byť dočasně. „Když netrénujete, ztratíte cit. A když by deset akrobatů vypadlo z tempa, může to pak v představení někoho ohrozit,“ obává se principál „Lůzrů“ Petr Horníček.