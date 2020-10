Před oponou, za oponou divadla nesmí stát, i když nebudou hrát

Instalace Hlavu vzhůru se poprvé rozsvítila ve čtvrtek. K vidění je každý den od šesté hodiny večerní do sedmi ráno dalšího dne. Červené světlo umožňuje lidem nahlédnout za skleněnou fasádu budovy. V jejích útrobách symbolicky pulzuje „strom života“ jako součást organismu, jímž divadlo je, byť v čase koronavirové pandemie tento organismus zdánlivě hlubocí spí.

Vizuální vjem doplňuje zvuková performance. „Saša Rašilov říká zmodulovaný monolog z inscenace Koncové světlo, kde se snaží kolemjdoucí uklidnit,“ upřesnil režisér Jan Frič.

Projekt vytvořili pracovníci technických profesí Nové scény Národního divadla a chtějí tak v době ticha poukázat právě i na běžně skrytá divadelní umění. Červené světlo ale především upozorňuje, že divadelníci pracují i v současné situaci, která jednou musí skončit.

Pracuje se jinak

Například v Divadle ABC míří Petr Pan s dětmi a vílou Zvoněnkou na dobrodružnou cestu do Země Nezemě. Premiéra pohádkového příběhu je naplánována na začátek prosince, zkoušky se tedy neodkládají.

„Na vrátnici se měří teplota a dodržujeme i další věci a musím říct, že o to je větší legrace. Práce je soustředěnější, protože lidé nejsou tak rozlítaní. A navíc, ale to neobjevuju Ameriku, tak to má asi každý, člověk si najednou práce víc váží,“ domnívá se režisér David Drábek.