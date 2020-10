Den architektury zavede zájemce do řeky, Bílého domu i nemocniční kotelny

„Program festivalu Den architektury je od roku 2001 založen na procházkách pro omezenou skupinu lidí a akce se konají převážně venku, proto věříme, že se letošní ročník uskuteční v plánovaném rozsahu. Samozřejmě budeme respektovat veškerá bezpečnostní opatření,“ uvedla před zahájením ředitelka projektu Marcela Steinbachová.

Pořadatelé zájemce žádají, aby aktuálnost omezení a případnou nutnost rezervace ověřovali na webu u jednotlivých akcí.

Praha zve do divočiny i „pánského klubu“

V Praze Den architektury láká například do městské divočiny pod Barrandovem nebo do bývalé výrobny uzenin přestavěné na kancelářské prostory. Otevře se i kotelna Všeobecné fakultní nemocnice, která je poměrně neznámou technickou realizací Karla Pragera.

Nahlédnout lze i do domu Autoklubu České republiky, spojeného pro změnu s architektem Pavlem Janákem. „Musí se to podobat gentlemen's klubu,“ znělo podle výkonného ředitele Pavla Konečného zadání, které dostal ve dvacátých letech minulého století od motoristů. Vizi, jak by sídlo mělo vypadat, si přivezli z Anglie.

Šanghaj v Brně i Gočár ve škole

V Brně se vydávají po stopách Adolfa Loose, mimo jiné do Bauerova zámečku, Loosovy jediné dochované realizace v jihomoravské metropoli. Zamíří ale i do „Bílého domu“, postaveného v sedmdesátých letech jako stranické sídlo, nebo do takzvané brněnské Šanghaje, tedy dělnické kolonie v Divišově čtvrti.