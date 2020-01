Výročí narození Karla Čapka připomene jeho vila i Matka

Pietou na vyšehradském hřbitově, kde je pohřben, si slavného literáta v den výročí jeho narození připomněli zástupci Prahy 10. Právě v této městské části stojí dvojvila, kterou si Karel Čapek nechal postavit spolu se svým bratrem Josefem v polovině dvacátých let. Po jejich smrti dům zdědili příbuzní. Josefova část dál patří potomkům tohoto výtvarníka a také spisovatele, polovina, v níž žil Karel Čapek se svou ženou Olgou Scheinpflugovou, je připravena na rekonstrukci.

Praha 10 nemovitost, včetně původního inventáře, před několika lety odkoupila. Opravami chce vilu vrátit do podoby z doby, kdy ji Čapek užíval a kdy se tam třeba scházeli takzvaní pátečníci, mimo jiné prezident T. G. Masaryk nebo novinář Ferdinand Peroutka. Podle architekta Jana Vaška by odkládaná rekonstrukce měla být zahájena ještě letos. Veřejnosti by se vila natrvalo měla otevřít po roce 2022.