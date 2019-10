Gott chtěl být poslem dobrých zpráv, být s lidmi byla jeho existence, vzpomíná textař Horáček

Skladatel vzpomíná na moment, kdy dostal příležitost s Gottem spolupracovat. „Napsal jsem mu píseň, kterou měl hodně rád, protože si myslel, že vystihuje to, čím chce být. To znamená poslem dobrých zpráv,“ líčí Horáček.

„Co jsem naživu, tak mě doprovázel Karel Gott. Je to instituce a jevilo se, že takový člověk je skoro nesmrtelný. Česká kultura ztrácí jedinečný hlas, kterým Karel disponoval v dobách své největší slávy,“ reagoval na zpěvákovo úmrtí Horáček.

Klíčové podle Horáčka je, že publikum Gotta stále chtělo slyšet a on na sobě neustále pracoval. „Je nepochybné, že měl jedinečný hlas, ale dělal všechno pro to, aby ho vylepšoval a udržoval. Pořád a pořád trénoval a byl jistotou,“ říká Horáček.

Připomíná situaci, kdy Gotta požádal o zazpívání ve Státní opeře, ale zpěvák onemocněl s hlasivkami. „Jel do motolské nemocnice a věnoval se tomu, ačkoliv to pro něj nebylo nic zásadního. Zásadní pro něj byl slib, který dodržel,“ poznamenal textař.

Horáčkovi se pro Gotta psalo těžko, přiznává. „Já potřebuji výraz při svých textech. U něj se to dvacet let točilo kolem toho, že rád zpívá,“ vysvětluje. Skvělé texty pro Gotta zvládli psát Jiří Suchý a Jiří Šlitr ze Semaforu, věří Horáček. Zásadní podle něj je to, že Gott si vybíral skladby, které se mu dobře zpívaly a které vyjadřovaly pohodu a rozdávaly úsměv.