Výseky z normalizace. Josef Chuchma fotil v šedivé době vojáky i tancovačky

Fotil od třinácti let, většinu snímků vidí ale veřejnost poprvé až nyní. Dlouhé roky zůstávaly negativy schované v šuplíku. Josef Chuchma vybíral své fotografie pro výstavu v galerii Leica ze stovek filmů exponovaných od roku 1975 do první poloviny osmdesátých let.

„Po těch čtyřiceti letech nazrál čas se na to podívat z odstupu. Říkal jsem si, jestli ty fotky unesou výstavní prezentaci. Jestli to není jenom něco, co jsem si prostě fotil a ono to s časem zmizí. Doufám, že ne,“ uvažuje Chuchma, který v současnosti působí jako editor portálu ArtZóna České televize.

Vojenské přísahy i náboženské pouti

Nejstarším snímkem výstavy je portrét Josefa Sudka. Do ateliéru vstoupil tehdy patnáctiletý Chuchma se sbírkou sudkovských knih, které nesl mistrovi k podpisu. Kromě portrétů hudebníků, spisovatelů nebo divadelníků fotografoval také děti na ulici, dění ve svém oblíbeném antikvariátu, prvomájové průvody nebo lidové slavnosti.

„To byly letní taneční parkety v pražském parku kultury Julia Fučíka, což je dnešní Výstaviště, nebo na Žofíně. Tehdy se tam scházeli důchodci, lidé tancovali a byl to takový zvláštní uzavřený mikrokosmos v rámci té šedivé normalizační Prahy, kam jsem vlastně rád docházel,“ vzpomíná.