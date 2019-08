V Poděbradech pouští multimediální Soundtrack z Amadea i Šakalích let

Letošní ročník zahájí 29. srpna Velká swingová noc, kterou obstará Original Vintage Orchestra. Tento big band hraje swing dvacátých a třicátých let minulého století, zároveň v dobovém stylu upravuje moderní písně. Na hitech skupiny Queen je zase postaven muzikál We Will Rock You. Festival Soundtrack Podběrady známé skladby uvádí v koncertním provedení tohoto muzikálu, Freddieho Mercuryho vystřídají čeští zpěváci.

Program zve také na několik projektů filmové hudby. Projekci oscarového dramatu Amadeus doprovodí živé hraní Mozartových skladeb v podání Filharmonie Hradec Králové a Kühnova smíšeného sboru. „Amadea jsme zařadili i proto, že Miloš Forman v Poděbradech studoval, mimo jiné spolu s Václavem Havlem a Ivanem Passerem,“ připomněl ředitel festivalu Michal Dvořák.

Živý hudební doprovod ozvláštní i promítání pohádky Šíleně smutná princezna. Písně zazpívají Berenika Kohoutová a Jan Cina, kteří účinkují ve stejnojmenném muzikálu v pražském divadle Studio DVA. A písničky Ivana Hlase, za něž byl oceněn Českým lvem pro nejlepší hudbu, připomene projekce muzikálové komedie Šakalí léta.