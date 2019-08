Havel jako filmové drama. Jeho příběh natáčí Slávek Horák, titulní roli hraje Viktor Dvořák

„Mně se na něm strašně líbí, že to byl prostě obyčejný, pro mne třeba z čistě ženského pohledu naprosto nesnesitelný chlap, já bych to s ním asi nevydržela, ale přitom prostě génuis,“ říká o Václavu Havlovi představitelka jeho ženy Olgy Anna Geislerová.

Snímek zatím nazvaný prostě Havel ale nechce být dokonale přesným historickým dokumentem. „Je to hraný film, je to fikce. Pro mne je nesmírně inspirativní ten boj jednotlivého člověka proti obří mašinérii,“ říká Slávek Horák, který v roce 2015 debutoval snímkem Domácí péče.

„Pro mě je nejdůležitější, že je to o člověku, že je to příběh člověka. A až pak to, že se ten člověk stal prezidentem,“ uvažuje Dvořák, dosud obsazovaný hlavně do divadelních a televizních rolí.

Viktor Dvořák přiznává, že Havlovy herecké výkony v epizodních rolích nestudoval. Snaží se ale porozumět etapám jeho života. „Zajímá mě, jakým způsobem se vyrovnával třeba s vězením. A jak se s tím vyrovnával, když byl zavřený poprvé, a když byl podruhé, tam je rozdíl,“ říká.

Nezlomná Havlová a parťák Landovský

Svou úlohu se snaží do hloubky pochopit i představitelka Olgy. „Byla rázná, praktická, soběstačná, byla zvyklá se starat o mladší sourozence, prostě fungovala. Myslím, že byla vlastně nezlomná, ona si dělala pořádek i mezi těmi estébáky, které dávala do latě,“ popisuje Geislerová.

„Přístup k reálným postavám je jiný, člověk si to nemůže jen tak vymyslet a nějak si to představovat, protože existuje spousta zdrojů, u Olgy Havlové i sousta pamětníků. Na druhou stranu konkrétně tady u Olgy je ten příběh volně inspirován, nesnažíme se točit životopisný film a občas té pravdě utíkáme, ale je to příběh, který nás všechny fascinuje,“ pokračuje herečka, která získala již pět Českých lvů.

Ve filmu se Václav Havel znovu potká také s hercem a disidentem Pavlem Landovským, kterého hraje hvězda populárního seriálu Most! Martin Hofmann. „Myslím, že to byli parťáci. Vybavuji si, že to tak aspoň Pavel Landovský říkal. Pod to se schová všechno,“ říká Hofmann.

Premiéra filmu Havel je naplánována na příští léto. Natáčení finančně podpořila Česká televize i Státní fond kinematografie.