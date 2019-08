Sakra, koho napadlo zrušit nevolnictví. Poslední aristokratka odhalila trailer

Hynek Čermák si zahraje rodilého Newyorčana, který díky svým šlechtickým předkům získá dávné rodové sídlo. Potomek emigrantů se tedy s rodinou po desetiletích vrátí do Česka, kde ale všichni musí čelit českým poměrům a realitě, přičemž zámecký život znají pouze z vyprávění příbuzných. Když zjistí, že se zámek pomalu ale jistě rozpadá, stojí před těžkou volbou zámek buď prodat a vrátit se do Spojených států, nebo se ho pokusit zachránit.

Kromě Milotic zamířili filmaři také na čtveřici dalších zámků – do Lemberka, do Buchlovic, do Rájce a Jaroslavic. Své rozhodnutí Vejdělek vysvětlil tak, že nechtěl natáčet v interiérech, ale najít vše, co Boček ve své knize popsal, na jediném zámku, bylo nemožné. „Máme úžasnou spoustu památek a chtěl jsem, aby to vypadalo pravdivě,“ dodal režisér.

Natáčení v reálných lokacích s sebou přineslo výzvy a příkoří. Natáčelo se totiž v zimě, ale na zámcích se nemůže topit, aby se neponičily obrazy. „Měli jsme několik týdnů studený odchov. Bál jsem se o štáb i o herce. Ale kouzlo zámků stojí opravdu za to,“ věří Vejdělek.

Hynkovu aristokratickou rodinu doplní temperamentní žena Vivien, již ztvární Tatiana Dyková, a dcera Marie v podání Yvony Stolařové. Dále se ve filmu objeví například Vojtěch Kotek v roli právního zástupce Bendy, Martin Pechlát jako kastelán Josef či Pavel Liška hrající hypochondrického údržbáře Krásu.