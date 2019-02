Zrestituovat zámek nemusí být žádný vejdělek, poznává Poslední aristokratka i ve filmu

Jiří Vejdělek se už zapsal jako úspěšný komediální filmař, díky snímkům Ženy v pokušení nebo Tátova volha. Poslední aristokratkou by prý rád navázal na svůj debut – Účastníky zájezdu, které v kinech vidělo přes 800 tisíc lidí. I tato dvanáct let stará komedie vycházela z knihy, jejím autorem byl Michal Viewegh.

Při práci na scénáři Poslední aristokratky (podepsána je pod ním i Tereza Dusová) si Vejdělek prý potvrdil, že přenést humoristickou knihu do filmové podoby není jednoduché. „Nemůžu čtenářům splnit, že ve filmu bude všechno. Snažil jsem se vyzobat to nejlepší a pospojovat to tak, aby vznikl ucelený příběh,“ uvedl.

Stejně jako v knize se z New Yorku do Čech vrací emigrant Frank, aby coby František Antonín hrabě Kostka z Kostky převzal restituovaný zámek. Jenže skutečnost vůbec neodpovídá očekávání.