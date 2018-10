Být šlechtic v Česku je zábava. Režisér Vejdělek natočí Poslední aristokratku

Potomek českého šlechtického rodu Franka Kostky se se svou americkou ženou a dcerou Marií vrací z New Yorku do Čech převzít rodové sídlo. Jak se vyrovnávají s nástrahami, které na ně na zámku Kostka i při setkání s českými „domorodci“ čekají, vyprávěl už ve čtyřech knihách Evžen Boček. Podle dvou z nich chystá režisér Jiří Vejdělek celovečerní film. Jmenovat se bude stejně jako úvodní knižní bestseller, tedy Poslední aristokratka, a do kin vstoupí za rok. Filmové zámecké obyvatele našel Vejdělek v Hynku Čermákovi nebo Tatianě Vilhelmové.