Filmová upoutávka týdne: Po Star Wars rozplétá Rian Johnson vražedný případ

V rozhovoru pro magazín Deadline Johnson přiblížil, že byl už od mládí velký fanoušek tvorby Agathy Christie. Po mnoho let prý dával v hlavě dohromady představu o tom, jak by on sám poskládal záhadu kolem vraždy. Výsledkem je nyní Knives Out. Mezi svými inspiračními zdroji ale nezmiňuje jenom třeba Vraždu v Orient expresu nebo Smrt na Nilu, ale i film Stopa z roku 1985.

Představitele detektiva Johnson nalezl v Danielu Craigovi, který se za posledních více než deset let stal synonymem Jamese Bonda, když známého agenta ztvárnil v posledních čtyřech „bondovkách“ a pátá se v současnosti připravuje, a to po dlouhých odkladech způsobených tvůrčím tápáním (mimo jiné Dannyho Boylea jako režiséra nakonec nahradil Cary Fukunaga) a dohady o přeobsazení hlavní role. Zatím si s Craigem diváci budou muset vystačit jako s detektivem. A Johnson práci s ním přirovnal k vytváření nového Poirota.