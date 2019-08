Recenze: Čtyřiadvacátý Bond porazí Spectre, Skyfall ale ne

V roce 2006 naskočil Daniel Craig do nové série agenta 007 místo Pierce Brosnana v Casinu Royal, které se vrací na počátek Bondovy špionážní dráhy. A byla to proklatě dobrá volba. Jeho druhá bondovka Quantum of Solace (2008) byla spíš udržovačka, která se ještě vezla na vlně Casina Royal, ale pak nastoupil brilantní Skyfall (2012), který vydělal víc než miliardu, v němž skončila legendární Judi Denchová a na režijní křeslo usedl oscarový Sam Mendes. A teď je tu šestý představitel Bonda Daniel Craig počtvrté, čímž vyrovnal skóre s Piercem Brosnanem.

Spectre chytře navazuje na veleúspěšný Skyfall, je nasáklý temnou atmosférou, posunutý do ještě osobnější roviny a jakoby odkloněný od tradičního, ohrožený svět zachraňujícího poslání. Proč ne, říkám si, po všem, co pro tento svět a korunu James udělal, má snad právo přestat žít na chvíli ve stínu tajných misí a dát také do pořádku své věci, uzavřít některé účty a dojít na konec jedné cesty. Jenom jsem zvědavý, na počátku jaké další ho uvidíme příště.