Recenze: Láska, Beatles a Ed Sheeran. Yesterday je krásná pocta velké kapele

Formálně se Danny Boyle nenechal příliš unést a spoléhá na klasickou formu – žánru filmu určitě zcela odpovídající. Zkraje občas použije šikmý obraz, který však více než jako účinný stylistický projev působí jako výstřelek do tmy. Z filmu vlastně člověk více cítí Curtisův rukopis než Dannyho Boyla, což nepřímo dokládá i sám Curtis.

„Nikdy jsem neplánoval to režírovat,“ říká o psaní příběhu a doplňuje: „Ani jsem nepřemýšlel nad tím, kdo by to měl režírovat, protože především musíte napsat takový scénář, u kterého nezáleží na tom, kdo bude režisér.“ Je třeba uznat, že to se mu povedlo.

Film Yesterday je plný překvapivých dějových zvratů, humoru a inteligentní nadsázky. Je současně krásnou poctou Beatles (zdařilejší než byl film Across the universe). Představuje nám svět, kde Beatles díky přežili neznámému Jackovi. Nezpívali náhodou i o tom?

Film sice není tak důsledný jako Curtisovy jiné snímky (Danny Boyle promine, ale film je více Curtisův než jeho), ale je veselou poctou velké kapele, kde se hlavní postava původně uvězněná v písni Yesterday stane protagonistou písně All you need is love. A tak je to správně.