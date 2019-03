Bratři Okamurovi jsou jako česká společnost, ukazuje dokument. Jeden svět hledá, co spojuje

„Letos je klíčovým pojmem identita – jak osobní, tak skupinová. Zajímá nás to, jakým způsobem my sami sebe identifikujeme, jaký je náš původ, politické názory. Jak sebe definujeme a musíme se ostatním vzdalovat a vyhraňovat se. Zajímá nás, jakou vzdálenost či blízkost si musíme podržet, když identitu hledáme,“ vysvětluje Kamenický.

Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dohromady na festival dorazí přes 140 hostů z Česka i ciziny. Mezi nimi budou například oceňovaní režiséři RaMell Ross nebo Matthew Heineman, jehož retrospektivu budou moci letos diváci zhlédnout.

Jeden svět na školách

Dopolední představení pořadatelé vyhradili školákům. Program mají pro děti od osmi do 14 let a pro studenty do 20 let. Podle šéfa programu Jeden svět na školách Karla Strachoty je největší zájem o film #FollowMe, v němž se reportér snaží získat co nejvíc sledujících na Instagramu a prozkoumává způsoby, jak se toho dá docílit. Odkrývá přitom systém podvádění s falešnými profily a internetovými roboty.

Jeden svět se v Praze koná od 6. do 17. března. Jedenáctý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. V rámci projektu Jeden svět pro všechny pořadatelé projekce zpřístupňují lidem s různými omezeními. Některá promítání budou s komentářem pro nevidomé nebo se speciálními titulky pro neslyšící, tlumočit se budou i debaty s tvůrci.

Člověk v tísni ocení nikaragujskou farmářku Ramírezovou

Člověk v tísni letos ocení farmářku a aktivistku Franciscu Ramírezovou. Prestižní ocenění Homo Homini uděluje už od devadesátých let osobnostem a skupinám, které se významně zasloužily o ochranu lidských práv, demokracie a nenásilné řešení politických konfliktů.

Mezi laureáty z předchozích let patří například čínský literární kritik a disident Liou Siao-po, ázerbájdžánský právník Intigam Alijev nebo ruská organizace Výbor na obranu proti mučení.