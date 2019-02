Česko navštíví premiér tibetské exilové vlády. Petříček se s ním nesetká, primátor Prahy a další politici ano

Lozang Sanggjä se stal nejvyšším představitelem tibetské exilové vlády, když se v roce 2011 dalajlama vzdal svých politických funkcí. Česko navštívil už dvakrát a při svých návštěvách mluvil i o postoji české vlády k Číně. Letos přijíždí krátce před 60. výročím tibetského národního povstání.

Prahu navštíví 5. až 6. března na pozvání pořadatelů festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Na slavnostním zahájení festivalu předá Lozang Sanggjä cenu Homo Homini a bude přednášet o aktuální situaci ohledně lidských práv v Tibetu.

„Přijede na krátkou dvoudenní návštěvu a co nejrychleji se vrací do Dharamsaly, sídla tibetské exilové vlády. Tam si 10. března připomenou Tibeťané výročí tibetského povstání ve Lhase, při kterém přišlo v roce 1959 o život 80 tisíc Tibeťanů a Jeho Svatost dalajlama byl donucen uprchnout do indického exilu,“ uvedla mediální koordinátorka z Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni Zuzana Gruberová.

Ministr Petříček setkání neplánuje

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) oficiální ani soukromou schůzku se Sanggjäem nechystá. „Z pohledu ministerstva zahraničních věcí se jedná o soukromou návštěvu politické osobnosti,“ odpověděl na dotaz České televize mluvčí ministerstva Michal Bucháček. „V souladu s politikou jedné Číny – stejně jako ostatní státy EU a předchozí české vlády – Česká republika považuje Tibet za nedílnou součást Číny. Setkání ministra Petříčka s panem Lozangem Sanggjäem není plánováno,“ dodal.

Dodal, že uznání územní celistvosti Čínské lidové republiky není rezignací na stav lidských práv v Tibetu a Číně obecně, protože se Česko v posledních letech na zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě k otázce omezování práv menšin v Číně kriticky vyjádřilo.