Bohemian Rhapsody, Roma nebo Black Panther? Vyhlášení Oscarů živě na ČT

Na nejlepší herečku v hlavní roli jsou nominovány Glenn Closeová (Žena), Lady Gaga (Zrodila se hvězda), Olivia Colmanová (Favoritka), Melissa McCarthyová (Can You Ever Forgive Me?) a Yalitza Apariciová (Roma).

Mezi režiséry je favoritem autor snímku Roma Alfonso Cuarón. Do pětice jmen nominovaných v této kategorii se probojoval také Polák Pawel Pawlikowski, jehož Studená válka je nominována také v kategorii kamera a nejlepší neanglicky mluvený film. Český zástupce Všechno bude se do užších nominací nedostal.

Letos bez moderátora

Zvláštností letošního ročníku bude absence hlavního moderátora, který nebude diváky večerem provázet teprve podruhé v historii cen udílených od roku 1929. Naposledy tomu tak bylo v roce 1989. Původně měl večer uvádět komik Kevin Hart, role moderátora se ale vzdal po kritice kvůli sporným prohlášením na účet lidí s menšinovou sexuální orientací.

Organizátoři se nakonec rozhodli, že se slavnost bez hlavního moderátora obejde a na pódiu se budou střídat různé osobnosti, které představí nominované v jednotlivých kategoriích a vyhlásí vítěze. Diváky České televize pak večerem z pražského studia provedou filmoví publicisté Pavel Sladký a Šárka Gmiterková.