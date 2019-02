O Oscara po čase usiluje remake, obliba předělávek je přitom v Americe spíš na ústupu

Na nové verze starších filmů, které dají dalším tvůrcům a hercům příležitost odvyprávět prakticky stejný příběh, se pohlíží jako na něco laciného. Vyznívají mnohdy jako autorská lenost. Přesto jeden remake letos ukázal, že mohou být i prestižní – snímek Zrodila se hvězda pronikl do klání o nejlepší film roku na Oscarech .

Taková příležitost není úplně obvyklá. Když se ohlédneme na minulé oscarové ročníky, tak naposledy byl film, který se kvalifikuje jako remake, nominován v roce 2010, kdy o ocenění usilovala Opravdová kuráž bratrů Coenů, která vychází z knihy, ale výrazně se podobá stejnojmennému filmu z roku 1969 s Johnem Waynem. A v roce 2007 remake zvítězil, když cenu získala Skrytá identita Martina Scorseseho, která vycházela z hongkongského snímku Volavka. Jinak jako by ale remaky těžko hledaly místo mezi smetánkou.

Za opakování receptů, při němž se se vrací k osvědčeným filmům, je přitom Hollywood po léta terčem kritiky. Ať už jde o námět, který už předtím natočili v Americe, nebo který pochází z cizí krajiny. Teď třeba kina ukazují, jak si američtí tvůrci poradili s francouzskou komedií Nedotknutelní. Zatímco původní dílo vydělalo v severoamerických kinech jenom deset milionů, remake se zatím zařadil mezi dosavadní letošní nejúspěšnější filmy s ambicí dosáhnout na tržbách desetinásobku co originál.

Zrodila se hvězda je přitom typický remake, už proto, že jde o čtvrtou podobu příběhu o úspěchu v showbyznysu. První snímek vznikl v roce 1937 a ještě se odehrával ve filmových kulisách. Až verze z roku 1954 s Judy Garlandovou přesunula dějiště mezi hudebníky. Až do loňského roku pak bylo nejznámější zrození hvězdy z roku 1976, kdy ústřední dvojici ztvárnili Barbra Streisandová a Kris Kristofferson.

„Takový film velmi rychle popíšete. A proto taky tolik remaků dostane zelenou, aby vzniklo. Na papíře jste přinejmenším teoreticky napřed,“ podotkl pro The Washington Post analytik z výzkumné společnosti ComScore Paul Dergarabedian.

Zároveň studia po divácích chtějí, aby sledování jejich filmu věnovali zhruba dvě hodiny. Producenti podle Buschové přišli na to, že je to o poznání snazší, když využijí faktoru povědomí. Dalo by se přímo říct nostalgie.