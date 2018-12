Táhly komiksy, Disney bodoval i klopýtl, Netflix sahá po uznání. Tak se letos filmovalo

Disneyho žně, ale nikdo není dokonalý Studio Walt Disney může slavit třetí úspěšný rok v řadě. Jeho podíl na americkém trhu je koncem prosince čtvrtinový a na globálních tržbách už začátkem měsíce překonalo sedm miliard dolarů. Tuto hranici se podařilo ve filmovém byznysu zdolat teprve podruhé, poprvé to bylo před dvěma roky a i tehdy si kredit připsal Disney. K dominanci na trhu přitom Disneymu stačilo naplánovat na letošní rok jenom deset premiér. Ostatní velká studia poslala do kin i více než dvakrát tolik titulů. Disneymu se tak vyplácí soustředit se na několik projektů, které dokáže marketingově ošetřit tak, aby přitáhly davy. Silné postavení mu v tomto roce zajistily hlavně tři filmy – Avengers: Infinity War, Black Panther a Úžasňákovi 2.

Fakta TOP 5 nejvýdělečnějších filmů v severoamerických kinech roku 2018 1. Black Panther - 700,1 milionu dolarů

2. Avengers: Infinity War - 678,8 milionu dolarů

3. Úžasňákovi 2 - 608,6 milionu dolarů

4. Jurský svět: Zánik říše - 416,8 milionu dolarů

5. Deadpool 2 - 318,5 milionu dolarů

Ovšem ani studio Disney, které za posledních dvanáct let chytře skupovalo lukrativní podniky jako Pixar, Marvel a Lucasfilm, s nimiž dosahuje fenomenálních zisků, není ve svém řízení neomylné. Především bez Marvelu by jeho pozice byla výrazně oslabená. Slabiny studia letos ukázala série Star Wars i Disneyho vlastní dětské tituly. Když Disney uvedl první novodobou epizodu Star Wars po odkoupení společnosti Lucasfilm, v kinech po celém světě vydělala dvě miliardy dolarů. Jenom v Severní Americe díl s podtitulem Síla se probouzí zlomil všemožné rekordy a zastavil se nedaleko miliardové hranice. Film se stal téměř společenskou událostí, což už další Star Wars filmy nemohly zopakovat, i tak ale loni a předloni shromáždil každý z nich v kinech přes miliardu dolarů. Letos ale Disney se snímkem Solo: Star Wars Story narazil na hranice zájmu. Celosvětově totiž neutržil ani čtyři sta milionů dolarů a daleko zaostal za obvyklými výsledky. Na neúspěchu se zřejmě podepsalo několik faktorů. Předchozí epizoda Star Wars se dočkala smíšených reakcí – objevila se dokonce petice žádající, aby se epizoda s názvem Poslední z Jediů nepočítala do oficiální příběhové linie.

Solo, který přišel do kin pouhý půlrok poté, tak mohl doplatit na nechuť diváků, kterým vadí směřování ságy pod patronátem Disneyho. Mnohé také mohla odradit obava ohledně kvality díla, jehož původní režiséři byli během natáčení odstaveni. Výsledkem bylo mimo jiné to, že vedení pozastavilo práce na doplňkových filmech jako Solo. Zatím tak není v plánu nic kromě deváté epizody, která půjde do kin před příštími Vánocemi, tedy rok a půl po Solovi, kdy by chuť po nových Star Wars mohla opět narůst. Disney také musí doufat, že mezi diváky neopadá záliba v pohádkových námětech. Loňský snímek Kráska a zvíře sice byl miliardový hit, letos se ale ani v jednom ze tří případů podobnému úspěchu nepřiblížil. Šlo o ambiciózní projekt V pasti času, v němž dívka pátrající po otci cestuje napříč vesmírem a který se českým kinům nakonec vyhnul, dále pak Kryštůfek Robin, který vycházel z oblíbených dobrodružství medvídka Pú, ale svou nostalgií nakonec více cílil na dospělejší diváky, a konečně pak Louskáček a čtyři říše, příběh proslavený hlavně v baletním prostředí. Jejich celosvětové výdělky skončily pod dvěma sty miliony dolarů a ani recenze nebyly většinou pochvalné. V příštím roce Disney sází na prověřenější tituly – vrátí se slůně Dumbo, Aladin i Lví král. Za zvuků hudby Chybu ale neudělali producenti hudebně laděných filmů, které měly u diváků až překvapivý ohlas. Kraluje jim Bohemian Rhapsody, životopisný film o kapele Queen, který přitom vyzníval jako problémový projekt, jehož vznik se několik let protahoval a který postihla výměna režiséra Bryana Singera v samém závěru produkce. Singer si ale udržel režijní kredit a na zájmu diváků se tentokrát zprávy ze zákulisí filmu nepodepsaly.

Hned první víkend překonal očekávání, když v severoamerických kinech místo nějakých 35 až 40 milionů dolarů utržil přes padesát milionů. Další týdny padal film spíš mírněji a koncem roku tak překonal 180 milionů dolarů. Ještě zajímavější čísla ale vykázal ve zbytku světa, kde film Bohemian Rhapsody od diváků vydobyl přes 450 milionů dolarů. Jednou ze zemí, kde snímek o kapele Queen zažil fenomenální úspěch, je Česká republika. První víkend si snímek nenechalo ujít skoro sto tisíc diváků, o druhém víkendu oproti zvyklostem číslo ještě narostlo na 102 tisíc. V polovině prosince měl na kontě přes 836 tisíc diváků a zřejmě se bude pyšnit titulem nejnavštěvovanějšího filmu roku v tuzemsku.

„Bohemian Rhapsody je v České republice výrazně úspěšnější než ve srovnatelných zemích a dosahujeme lepších výsledků i než řada států s výrazně vyšším počtem obyvatel.“ Petr Slavík mluvčí CinemArtu

„Čekali jsme, že film bude velmi úspěšný, ale nikoli až tak,“ komentoval tažení Bohemian Rhapsody českými kiny mluvčí distribuční společnosti CinemArt Petr Slavík. „Myslíme, že jedním z důvodů je, že se nám podařilo přesvědčit diváky, že to je přesně ten typ filmu, který potřebuje velké plátno, kvalitní zvuk a společně sdílenou atmosféru mimořádné události,“ uvedl Slavík. „Neváhají se přijít podívat podruhé, potřetí,“ dodal. Bohemian Rhapsody ale nebyl jediným hudebním snímkem, který zapůsobil. Zaujalo také romantické drama Zrodila se hvězda, které nabídlo ve velké herecké roli zpěvačku Lady Gaga. Tržby v Americe dosáhly dvou set milionů dolarů, celosvětově pak snímek sčítá přes 375 milionů.

Slušný výsledek vykázalo i pokračování Mamma Mia!, které stojí na písních skupiny ABBA. Celosvětově si „dvojka“ přišla na 394 milionů dolarů. Tento výsledek ale bledne ve srovnání s tím, čeho dosáhl před deseti lety první film, ze kterého se však s tržbami přes šest set milionů stal letní fenomén. Léto přeje filmům, blockbustery ale proměňují i jaro Nejhorší léto za dekádu zažila americká kina minulý rok, když tržby meziročně spadly o patnáct procent. Analytici tehdejší propad sváděli na premiéry nechtěných pokračování unavených filmových franšíz. Letošní rok pak ukázal, že diváci skutečně neztratili zájem chodit v létě do kina. Celkové tržby jenom v Americe skoro smazaly loňské ztráty a vrátily se nad úroveň čtyř miliard dolarů. Silnou sezonu táhly komiksové filmy od Disneyho jako Avengers: Infinity War nebo Deadpool 2 od 20th Century Fox. Ovšem nabídka byla rozmanitější, a tak k úspěchu přispěl i nový Jurský svět s podtitulem Zánik říše nebo už šestý díl série Mission: Impossible s názvem Fallout.

Teplé měsíce ale přinesly i několik nečekaných hitů. Ve Spojených státech to byla například komedie Šíleně bohatí Asiati, ale také akční thriller hraničící s komedií Meg: Monstrum z hlubin, které si celosvětově doplavalo pro více než půlmiliardu dolarů. Vzhledem k tomu, že vypráví o obřím žralokovi, ukazuje, že ani čtyřicet let od uvedení Čelistí Stevena Spielberga, které se počítají za jeden z prvních letních blockbusterů v dnešním slova smyslu, umí tato látka přitáhnout diváky. Letošní rok ale také potvrzuje, že léto a vánoční svátky už skutečně nejsou hlavním útočištěm velkofilmů. Vzhledem k jejich rostoucímu množství je studia rozsévají více napříč celým rokem a v poslední době z toho těží především začátek roku. Tentokrát to byl Black Panther, Králíček Petr, Padesát odstínů svobody, Tiché místo nebo Ready Player One: Hra začíná. Z hlediska celého roku už tržby v Americe předčily loňská čísla a silná kombinace titulů čítající Aquamana, Bumblebeeho a Mary Poppins se vrací naznačují, že v ohrožení je i rekord roku 2016, kdy lidé nechali v pokladnách amerických kin 11,4 miliardy.

Fakta Souhrnné tržby v severoamerických kinech 2017 - 11,071 miliardy dolarů

2016 - 11,377 miliardy dolarů

2015 - 11,129 miliardy dolarů

2014 - 10,361 miliardy dolarů

2013 - 10,924 miliardy dolarů

V Česku už rekordní rok vykázal distributor CinemArt. „Tržby našich filmů již v listopadu překonaly hranici 800 milionů korun, což se ještě nikdy žádné distribuční společnosti v České republice nepodařilo ani v celoročních výsledcích,“ přiblížil Slavík. „Největší pozornosti ze strany diváků se těší filmy spíše zábavné nebo slibující velkolepou podívanou,“ podotkl. „V kategorii tuzemských filmů pokračuje prohloubení rozdílného diváckého zájmu mezi náročnějšími filmy a filmy ryze komediálního charakteru, i když i v roce 2018 bylo do kin uvedeno několik náročnějších filmů, o které byl velký zájem, jako například Jan Palach, Hastrman, Úsměvy smutných mužů, Toman nebo Chata na prodej,“ dodal. Ředitel distribuční společnosti Vertical Entertainment Radovan Čech soudí, že největší přízni se i v roce 2018 tradičně těšily rodinné a animované filmy společně s komiksovými adaptacemi. „Tento trend potvrdil i úspěch posledního letošního snímku tohoto žánru – Aquaman. Diváci ale ocenili i tituly, které se svým pojetím a zpracováním tradiční hollywoodské produkci vymykaly, a přesto dosáhly skvělých výsledků jako například Ready Player One: Hra začíná nebo Zrodila se hvězda,“ přiblížil. „Je třeba také zmínit fenomén hororových filmu, který nastartovala série V zajetí démonů, a který letos v rámci žánru zlomil několik rekordů v návštěvnosti díky filmu Sestra. V popředí diváckého zájmu se dále drží i osvědčená fantasy sága Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny,“ doplnil Čech. Netflix usiluje o uznání Kina zatím ustála konkurenci v podobě streamovacích služeb, ty ale ukazují svoji sílu. Synonymem alternativy klasické návštěvě kina se stal hlavně Netflix. Ze společnosti, která původně půjčovala filmy na DVD prostřednictvím pošty, se stal internetový kanál, kterým proudí k zájemcům v pohodlí domova velké množství videoobsahu a který se nespoléhá jenom na produkci klasických studií, ale investuje do své vlastní originální tvorby. A balík peněz, který tímto směrem posílá, roste velkým tempem. Původně se uvádělo, že letos dá Netflix na rozvoj zhruba sedmi set seriálů, filmů a pořadů asi osm miliard dolarů. Podle posledních údajů ale tento rozpočet nabobtnal na třináct miliard dolarů, což už je částka, kterou nejen neinvestuje žádné z hollywoodských studií, ale která převyšuje i veškeré tržby z amerických kin. Přitom odhady hovoří o tom, že loni Netflix investoval šest miliard. Společnost si to může částečně dovolit díky tomu, že se jí daří lákat nové zákazníky. Jenom v letošním třetím čtvrtletí jich přibylo téměř sedm milionů a celkem tak má zhruba 137 milionů odběratelů. Analytici ale varovně ukazují na zadlužení firmy, ke konci září dosahoval její dluh 11,83 miliardy dolarů. Netflix však usiluje i o prestiž. Renomé si vybojoval řadou chválených seriálů jako Stranger Things nebo Orange Is the New Black, ale v oblasti filmů se výběr projektů ještě do nedávné doby s velkým uznáním nesetkal. Situace se však mění s tím, že do svého portfolia získal čerstvé snímky oceňovaných tvůrců. Jde o novinky režisérů Paula Greengrasse – drama 22 July, bratrů Coenů – westernový film The Ballad of Buster Scruggs, a Alfonse Cuaróna – drama Roma.