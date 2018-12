Recenze: Sólo pro hvězdného pašeráka je trpkým plodem Star Wars za Disneyho vlády

Soudržnosti a smysluplnosti filmu by přitom prospělo, kdyby tyto prvky byly integrální součástí, dějotvornými momenty, které hýbou zápletkou i dušemi postav. Nemusely by se potom vymýšlet spousty nových postav, které tvůrcům přicházejí vhod jenom jako vedlejší ztráty. Žádná z těchto postav nemá velký potenciál stát se po vzoru Hana a Chewieho kultovní – třeba padouch Paula Bettanyho spíš než hrozbu vzbuzuje úvahy, jestli má doma nevychovanou kočku.

Prim přitom má hrát Han Solo a jeho odysea – za čím? To právě není úplně jasné. Vývoj mu tvůrci nenabídli, jenom neustálé omílání, že je dobrák od kosti. Nejtragičtější je, že mu tvůrci nedopřáli uzavřený příběh, místo toho věří v pokračování podpořené hodně nesmyslným cameem známé postavy.

I když Alden Ehrenreich jako náhrada za Harrisona Forda není zlý, dokáže se vtělit do frajírkovitého floutka, jeho herecký um ukazuje meze. A to když není jisté, jestli se postava skutečně ohání nafouknutým sebevědomím, jestli to předstírá, nebo jestli to Ehrenreich jenom nešikovně hraje.

Příšeří skrývá utracené miliony

Podobně jako Rogue One se Solo každopádně snaží držet při zemi a pohybovat se v kruté realitě imperiální dominance. Jeho postavy jsou z masa a kostí a nemají žádné nadpřirozené schopnosti. Válka je ze Solova pohledu špinavá věc, která je děsivá a chaotická, nikoli epická. Stejně tak se rozmělňuje jasný boj dobra se zlem, prozkoumáváme šedou zónu, v níž i dobrákovi nezbývá než jednat hrubě.

Je to přípustná alternativa standardnímu přístupu ke Star Wars, jenom by stálo za to, aby jiný pohled tvůrci dotáhli a nezůstali u toho, že se jenom tváří jinak, ale v jádru se nabízí tuctový velkofilm.