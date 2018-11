Recenze: Bohemian Rhapsody vybočovala z hudebních vzorců, ale filmových se kapela Queen drží

Fanoušci kapely Queen tak budou film v režii Bryana Singera (plus Dextera Fletchera, který ho nahradil v posledních týdnech natáčení) asi nejčastěji buď přímo zbožňovat, nebo nenávidět. Výhodu by měli mít nekritičtí příznivci zamilovaní do nestárnoucích písniček od Queenů. Scénář Anthonyho McCartena totiž k životu skupiny přistupuje s až oslavným obdivem, který se promítá do motivu kapely jako rodiny.

Tuctovou biografii korunuje zážitek z Wembley

Dílu se musí přiznat, že se odvíjí hladce, nemá hluchá místa a udržuje si tempo, kterému pomáhá v řadě míst i nadsázka vítězící nad vážností. K tomu si připočtěme, že snímek postupně nechá zaznít nejslavnější skladby, které tvůrci zachycují s působivou energií. Středobodem pro Bohemian Rhapsody je koncert Live Aid v roce 1985, jejž film zachycuje v podstatě v měřítku jedna ku jedné. Je to velkolepé a mrazivé finále, které diváka téměř dokonale přenáší o tři dekády zpátky na bouřící stadion Wembley v Londýně.

Extatický pocit ze závěrečného koncertu ale přece jenom nedokáže přehlušit to, že zbytek filmu trpí neduhy obvyklého životopisu. Odvíjí se od scény ke scéně, aby si odbyl jednotlivé položky biografie, od setkání kapely, změny Mercuryho jména a seznámení s jeho dlouholetou přítelkyní po rostoucí úspěch, jehož zásadním zlomem byl šestiminutový singl z názvu filmu, či objevení náklonnosti k mužům. Scénář nezabrousí hlouběji do motivací a rozhodnutí postav.