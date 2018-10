Recenze: Zrodila se staronová hvězda. Civilní Lady Gaga prozařuje předělávku hudebního filmu

Drama Zrodila se hvězda jde do kin s příslibem hned několika výjimečných aspektů. Lesk snímku dodává populární zpěvačka Lady Gaga, která se poprvé objevuje v hlavní roli celovečerního filmu. Jde také o režijní debut herce Bradleyho Coopera, kterého proslavila Pařba ve Vegas a její pokračování. A pozornost budí i to, jak se dokázal vymezit vůči stejnojmennému filmu ze sedmdesátých let. I když Cooper ve své nové funkci nepohořel, vlastní režijní jazyk také nenašel.