Recenze: Oscarová Zelená kniha zaručuje bezpečnou jízdu, až příliš. Je hřejivá a neurazí

Sbližování protikladů je jádrem filmu Zelená kniha, který se zakládá na skutečných událostech a reálných osobnostech. Dalo by se čekat, že společná jízda Italoameričana s nekonečným apetitem a omezeným chováním a černošského hudebníka s nosem příliš nahoře nabídne zajímavou sondu do témat předsudků a rasismu. Místo toho je to spíš slabší variace na Řidiče slečny Daisy v obráceném gardu. Film letos získal cenu Oscar pro nejlepší film, celkem si odnesl tři sošky.