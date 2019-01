Recenze: Na deset Oscarů nominovaná Favoritka zve na sprostý a zběsilý královský dvůr

Přesto z nové spolupráce mezi režisérem a scenáristy vzešlo dílo, jež by mělo příznivce původního zvěstovatele tzv. řecké divné vlny potěšit. Boj o dvůr královny Anny (Olivia Colmanová) je zde uchopen jako hrubě černohumorná záležitost, v níž vedle sebe existuje nejen vážné a odlehčené, ale vysoké a nízké – vznešené a vulgární. Případně by šlo Favoritku označit za komedii protikladů, neboť ty postavám dláždí cestu k absolutní moci.

Ve společnosti předchozích počinů Humr (2015) a Zabití posvátného jelena (2017) nicméně doznala Favoritka jistých změn. Vliv na to má patrně skutečnost, že se Lanthimos poprvé za 14 let kariéry obešel bez scenáristy Efthymise Filippoua. Favoritka se místo toho zakládá na dlouho připravovaném námětu Deborah Davisové a Tonyho McNamary.

Video of Favoritka / The Favourite (2019) oficiální HD trailer [CZ TIT]

Lanthimos nás uvádí do rozpoložení groteskna a absurdna velmi záhy. Příchozí Abigail (Emma Stoneová) dorazí do paláce po pádu do bahna a výkalů, po královnině komnatě se prohání 17 vypasených králíků, kteří jsou pro ni útěchou po ztracených dětech (královna několikrát potratila, další děti zemřely po narození), a večerní slavnosti se změní ve variantu Stardance s odvážnými tanečními výkony. S přihlédnutím k tomu, že se jen málokdy vzdalujeme okolí paláce, vzniká dojem fantastického místa, do něhož nás představivost tvůrců uvěznila spolu s postavami.

Nezměrný podíl na tom mají stylistické prostředky, které Lanthimos volí. I z tohoto hlediska přináší řadu paradoxů, především kombinací modernistického a staromódního. Označení „kostýmní drama“ zbavuje konzervativnosti, když okázalým oděvům dává podprahové významy. Nejvýraznější je v tomto ohledu líčení a sbírka obřích falických paruk hraběte Roberta Harleyho (Nicholas Hoult), protivníka královny Anny.

Neméně úderně působí některé záběry kameramana Robbieho Ryana, jenž často zkřivuje prostor efektem „rybího oka“ za použití velmi širokoúhlých objektivů. Jak se Lanthimos vyjádřil, v tomto ohledu byl jednou z inspirací i československý Spalovač mrtvol (1969).