Everything's gonna be alright. Reggae je dědictvím UNESCO

Reggae se zrodilo během šedesátých let minulého století z kultury menšin na Jamajce, především v největším jamajském městě Kingston. Je směsicí mnoha hudebních vlivů: původní jamajské, ale i karibské a latinské hudby. Přijalo také neoafrické styly, tedy soul a R&B ze Severní Ameriky – to vše se spojilo do žánrů ska a následně rocksteady. Z něho pak vzniklo reggae, oproti svému předchůdci o něco rychlejší a intenzivnější styl.

Zrozeno ze streggae

Název dal reggae jeden z prvotních interpretů tohoto stylu Toots Hibbert a jeho skupina tThe Maytals. Nový styl pojmenovali rocksteady hitem Do the Reggay z roku 1968. „Ta hudba byla skvělá, ale nikdo vlastně nevěděl, jak ji nazvat. Na Jamajce jsme měli slangový výraz ‚streggae‘ a to mě inspirovalo. Řekl jsem: Pojďte, uděláme to ‚reggay‘,“ popsal začátky typického jamajského žánru Hibbert při nedávném koncertu v Praze.

Nejslavnějším představitelem houpavého rytmu je ale bezesporu Bob Marley. Jeho skladby vyprávěly příběhy z chudé Jamajky a toužily po spravedlivějším světě. Reggae zpopularizoval i mimo svou zemi a spolu i s ním související náboženské hnutí – rastafariánství – dredy a opojení marihuanou. Do světa se žánr dostal i díky nejznámějšímu jamajskému filmu The Harder They Come z roku 1972.