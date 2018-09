Do the Reggay! Kmotr jamajského stylu v Praze předvedl, jak se žije hudba

Šedesátá léta byla na Jamajce tak horká, že hudebníci zpomalili rytmus a přidali blues a soul, který znali z amerických rádií. Nový žánr pojmenovali Hibert Toots and The Maytals písní Do the Reggay.

„Ta hudba byla skvělá, ale nikdo vlastně nevěděl, jak ji nazvat. Na Jamajce jsme měli slangový výraz ‚streggae‘ a to mě inspirovalo. Řekl jsem: Pojďte, uděláme to ‚reggay‘,“ popisuje začátky typického jamajského žánru Hibbert.

Stál ve stínu slavnějšího Boba Marleyho, hlasem ho přirovnávali k Otisu Reddingovi. Svou energií na pódiu a nadšením pro houpavý rytmus nicméně inspiroval mnoho dalších hudebníků napříč žánry.