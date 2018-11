Bonjour, Bretani. Gauguin, Zrzavý či Brožík vzpomínají na Francii

V přímořském regionu tvořili ale i další čeští umělci, jak výstava připomíná: Jaroslav Čermák, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen či Věra Jičínská. Zaslíbeným regionem byla Bretaň pro výtvarníky až do druhé světové války. Ta ale její nenápadný půvab navždy zničila.

„Po válce jsem se ještě jednou chtěl podívat do Francie, do Paříže a hlavně do Bretaně. Paříž je pořád krásná, ale v Bretani jsem byl zklamanej. Cestičky vycementovaný, děvčata nechtěly už nosit kroj. Ten Île de Sein dali tak do pořádku, že to bylo ošklivý,“ popisoval například Zrzavý v roce 1973 v dokumentu Jiřího Patočky.

Krásu provincie, která byla kdysi Mekkou malířů, tak dnes mohou lidé obdivovat už jen na obrazech. Třeba do 17. března v Paláci Kinských.