Recenze: Acherův Sternenhoch trpí kongeniálně. Nejvydařenější z kofroňovin

Představení oponuje pověrám, jež se šíří stran soudobé vážné hudby, a to bohužel i mezi těmi, kdo občas zavítají do koncertní síně či divadla. Povídá se, že současná tvorba je nesrozumitelná, intelektuálská, nepříjemná či přímo neposlouchatelná. Většinou je na vině neochota konfrontovat se s novým, opustit komfortní zónu bezduché konzumace toho, co se bez vynaloženého úsilí „líbí“.

Ne že by v umění neměl být prostor pro známé, osvědčené, konzervativní. Světový i český repertoár vážné hudby však vykazuje až patologickou dominanci muziky z osmnáctého a devatenáctého století . Jednou z institucí, která se snaží současnou tvorbu publiku představit, se pod Kofroňovým vedením stala právě Opera Národního divadla. V posledních čtyřech sezonách uvedla řadu ambiciózních, divácky riskantních a s Mozartem či Verdim komerčně nekonkurenceschopných kusů.

Po osmi dekádách Kofroň splatil dluh Aloisi Hábovi a premiéroval jeho do té doby nikdy nehranou operu Nová země. V experimentálním oratoriu Lost Objects od tria komponistů z newyorského uskupení Bang on a Can za podpory spektakulární videoprojekce představil současný post-minimalismus, skvostným Krakatitem vloni oslavil sté narozeniny Václava Kašlíka. A to není zmíněno vše.

Možná nejzřetelněji Kofroňův rukopis spočívá právě v uvádění kusů, jež Národní divadlo objednalo u současných českých skladatelů. Po kritikou ceněném Žádném člověku Jiřího Kadeřábka a zábavném Donu Hrabalovi Miloše Orsona Štědroně je nyní třeba neminout Sternenhocha. Acherovým Klímou dramaturgická koncepce Opery Národního divadla dosáhla svého, doufejme zatímního, klimaxu.