České dráhy v Královéhradeckém kraji nasazují vlaky s malou kapacitou, čelí pokutám

„Na tuto linku potřebujeme tři soupravy, měli jsme v ten den jenom dvě a byl problém najít náhradní řešení,“ vysvětluje manažer ČD pro Královéhradecký kraj Roman Moravčík. Cestující si stěžovali hejtmanovi, který chtěl ve středu po manažerech drah vysvětlení a hlavně řešení.

„Kdybych byl cestující, jsem oprávněně naštvaný. Odpustím jim, že nepojedou modré, ale zelené vlaky. Ale neodpustím jim, když na nějakém spojení bude kapacita sto lidí místo dvou set,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).

Problém trvá

Zatím problém trvá. I ve středu jede z Hradce do Letohradu jiný vlak, než má. Místo větší soupravy jede menší, dvě nouzově spojené regionovy. „Do zítřejšího (čtvrtečního, pozn. red.) odpoledne bude opravená i ta další jednotka,“ ujišťuje Moravčík.

Dráhy obtíže vysvětlují pomalými a nekvalitními opravami dodavatelů. Problémy na železnici byly přitom hlavním tématem, které řešili už před dvěma týdny premiér s ministrem dopravy. „Všechny státy Evropy řeší v tuto chvíli problémy s nedostatkem vozidel, protože cestující se naštěstí po covidu vrátili do vlaků. Co je před námi, je dát vozový park co nejrychleji dohromady,“ uvedl také ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Jen v Královéhradeckém kraji národní dopravce za sedm měsíců plnění smlouvy nasbíral pokuty za pětadvacet milionů. Sankce za přistavení jiného vlaku je přitom pět tisíc. V regionu vypraví ČD přes sedm set vlakových spojů denně.