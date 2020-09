Vystačí si ekonomika Karlovarského kraje s lázněmi a potřebuje region vysokou školu? Debatovali lídři kandidátek

Karla Maříková (SPD) má za to, že opatření přišla ze strany státu pozdě a nedosáhla na menší subjekty, které by pomoc potřebovaly.

Účastníci debaty hodnotili pomoc státu ekonomice zasažené koronavirovou pandemií. Podle Evy Valjentové (KSČM) byla chaotická a subjekty nevěděly, jak pracovat například s lázeňskými vouchery. „Proto se taky spousta hotelů a zařízení do podpor nezapojila,“ vysvětluje.

Opačný názor zastává Petr Kubis (ANO), podle nějž stát pomohl okamžitě. Doplňuje také, že jeden z podpůrných programů zastupitelé schválili v pondělí. „V pondělí, to je od března opravdu pozdě,“ reagoval Kulhánek.

Propagace regionu by měla být „ofenzivnější“ dle Jakobce (Koalice ODS a KDU-ČSL s podporou Soukromníků), který se chce soustředit i na jiná lákavá místa, nejen lázně. „Lidi začínají objevovat Krušné hory, už to není jen Šumava a Krkonoše,“ uvádí možné turistické cíle a mluví také o rozličných aktivitách jako cyklistice či vodáctví.

Janů (Piráti) chce větší návštěvnosti kraje dopomoci osvětovou kampaní a marketingem. „Osvěta je o tom, že jako obyvatelé Karlovarského kraje příliš nevyužíváme toho, co máme doma. Máme tu prameny, za kterými se jezdí z celého světa,“ dává za příklad.

Navýšit zdroje pro cestovní ruch hodlá také Kulhánek (STAN společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09), který zdůrazňuje nutnost investic. „Tato sezona ukázala slabá místa v turistické infrastruktuře, která potřebují posílit a dovybavit, ať jsou to parkoviště, další cyklostezky,“ jmenuje.

Maříková (SPD) chce v příštím volebním období zlepšit propagaci lázní v Karlovarském kraji v tuzemsku i ve světě. Kraj by podle ní měl také lépe komunikovat s hoteliéry a znát jejich požadavky.

Petr Ajšman (Zdraví Spor Prosperita) celou pomoc zpochybňuje. Podotýká, že podnikatelé – například restauratéři či hoteliéři – musí odpuštěné nájmy splatit do konce roku. Je podle něj dobře, že stát podpořil hoteliéry, některé restaurace a živnostníky, ale ti nakonec stejně budou platit z vlastní kapsy, dodává.

Podobný optimismus ve vztahu k turistickým lákadlům ale nesdílí März (VOK – Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci), který dle svých slov nezaznamenal v Česku reklamy na krásy Karlovarského kraje. Chtěl by dosáhnout toho, aby turisté zůstávali v regionu déle. S tím cílem chce posílit infrastrukturu, například cyklostezky. Zdůrazňuje také, že například Sokolovsko už není mrtvou krajinou.

Valjentová (KSČM) chce především řešit krizi, která přijde s útlumem těžby uhlí. „Pojímáme dnešní dobu jako šanci připravit nové věci,“ shrnuje program karlovarských komunistů a pokračuje: „Je otázka, jestli nejsme trochu zamrzlí, jestli nemůžeme v rámci lázeňství rozšířit další služby, které by vykryly další podobné krize a zmírnily jejich dopad.“

Lídr krajské buňky hnutí ANO Kubis přislíbil brzké zveřejnění programu a dodal, že tiskovou konferenci k němu pořádal na počátku září. Program se chystá zveřejnit také ČSSD – podle Červenky by k tomu mělo dojít ve čtvrtek. Sociální demokraté chtějí řešit zaměstnanost a transformaci regionu, která má připravit kraj na dobu pouhelnou.

Má být v kraji vysoká škol? Mladí odcházejí studovat jinam a málokdy se vrátí

V polovině září hodlá zveřejnit program také Ajšman. Zdůvodňuje to tím, že voliči se budou rozhodovat krátce před volbami. Hlavním bodem Zdraví Sportu Prosperity je změna statutu karlovarské krajské nemocnice v nemocnici fakultní. „Karlovarská krajská nemocnice je téměř 400 milionů v minusu, dlouhodobě nevykazuje dobrou zdravotní péči,“ upozorňuje Ajšman.

Proti jeho slovům se ohradil März (VOK – Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci), podle nějž jde o podpásový útok vůči lékařům. „Co se týče fakultní nemocnice, to má své atributy, to není realita,“ konstatuje s tím, že jednou z podmínek je například návaznost zařízení na vysokoškolskou instituci.

Podle Ajšmana je do celého projektu lékařská fakulta zakomponována. Kandidát chce svým záměrem bojovat proti odlivu lidí – když prý student odjede do Plzně nebo Prahy, málokdy se do regionu vrací.

Dle Valjentové (KSČM) je nesmysl, aby měl Karlovarský kraj vlastní vysokou školu – je na to prý moc malý. „Jde o to, abychom mladým lidem byli schopni nabídnout zajímavou, kvalifikovanou práci, aby se chtěli vracet,“ přidává svůj pohled komunistická kandidátka s tím, že mladí lidé se nemají v regionu jak uplatnit. Důraz chce dát na výzkum a vývoj a podotýká, že nemá smysl, aby se v kraji učil jiný obor než cestovní ruch.