Kdo usiluje o hlasy voličů v Karlovarském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Trikolóra hnutí občanů Odpovídá lídr kandidátky Martin Gruber. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

V Karlovarském kraji se toho za posledních 30 let moc nepovedlo. Jsme nejchudší kraj, máme velkou nezaměstnanost, nemáme hotovou dálnici D6. Jsme jediný kraj, který není napojený na Prahu. Nemáme dopravní infrastrukturu. Máme sice pendolino, ale cesta vlakem z Karlových Varů do Prahy trvá tři a půl hodiny, což je nedůstojné. Jaké jsou vaše tři priority?

Hlavní priorita je pro nás boj s nezaměstnaností. V současné době se propouští tisíc zaměstnanců ze závodů Vřesová a my musíme těmto lidem sehnat adekvátní zaměstnání. Druhý bod je dopravní infrastruktura. Dostavba dálnice D6 do roku 2025. Samozřejmě také železniční infrastruktura. Dalším bodem je zdravotnictví. Tam nám chybí v okresech a městech praktičtí lékaři. Chybí nám zde „normální“ lékaři, chybí nám zde stomatologové a zdravotnický personál. Další palčivý bod se týká turistiky. Karlovarský kraj nemá co nabídnout. Nemáme zde zoologickou zahradu, nemáme adekvátní aquapark, nemáme zde žádný areál volnočasových aktivit. S tím bych chtěl něco udělat.

přehrát video Lídr kandidátky Trikolóry hnutí občanů Martin Gruber Zdroj: ČT24

ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty Odpovídá lídr kandidátky Luděk Petráň. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Je potřeba zmínit, že se rozšířily možnosti vzdělávání na veřejné vysoké škole v Chebu, když Západočeská Univerzita otevřela Pedagogickou fakultu. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Dlouhodobějším problémem je zajištění kvalifikovaných pracovních míst s dostatečným platovým ohodnocením. V kraji máme největší nezaměstnanost a nejmenší průměrnou hrubou mzdu. Jaké jsou vaše tři priority?

Hlavní prioritou je zajištění dostupnosti zdravotní péče zejména v oblasti dentistů a praktických lékařů. Ale i ostatního zdravotnického personálu, kterého je nedostatek. Za druhé zabezpečit soběstačnost kraje ve všech oblastech průmyslu, zemědělství a služeb. A za třetí zefektivnění vzdělávacích systémů s ohledem na potřeby zaměstnavatelů a trhu práce v kraji.

přehrát video Lídr kandidátky strany ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty Luděk Petráň Zdroj: ČT24

MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST Odpovídá lídr kandidátky Patrik Pizinger. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Jsem rád, že se podařilo navýšit prostředky na rozvoj venkovských částí Karlovarského kraje. Díky více penězům ve fondu rozvoje venkova mají malá města a obce více peněz k dispozici. Jsem také rád, že se podařilo posílit naše hasiče. A to jak dobrovolné, tak profesionální. Prostředky, které dostávají, jim umožňují nakoupit vybavení, které slouží k bezpečnosti obyvatel Karlovarského kraje. A jako starosta jsem rád, že se zlepšila komunikace mezi Karlovarským krajem a jeho obcemi. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Nemáme hotovo v řadě oblastí. Nemáme hotovo v oblasti zdravotnictví. Situace karlovarské krajské nemocnice si bude vyžadovat v následujících letech opravdu nějaké řešení. Máme nedostatek lékařů. V terénu naši obyvatelé nemají dostupnou zdravotnickou péči. Také nemáme hotovo ve školství, stále také nemáme vyjasněno, jak bude vypadat střední školství v Karlovarském kraji. A také bohužel nemáme hotovo v dopravě. Dlužíme našim obyvatelům odpověď na to, jak bude vypadat základní dopravní obslužnost. Jak budou jezdit jejich autobusy a vlaky v Karlovarském kraji. Jaké jsou vaše tři priority?

Chceme se zaměřit na oblast zdravotnictví – a tady zejména na příchod nových lékařů do Karlovarského kraje. Naším cílem je zajistit dostatek lékařů jak pro naše nemocnice, tak pro naše obyvatele. Naším cílem je, aby obyvatelé Karlovarského kraje měli vždy svého praktického lékaře, svého dětského lékaře, svého zubaře. V oblasti školství ukončit ten chaos. Začít se věnovat našim středním školám a jejich rozvoji. Ne zavírat, ale rozvíjet. A zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů jak do středních škol, tak do základních škol. To nejdůležitější na závěr. Náš kraj prochází výraznou změnou. V nejbližších měsících přijdeme o tisícovky pracovních míst v oblasti zpracování a dobývání hnědého uhlí. Ale bohužel také v lázeňství a v turistice. Je potřeba systematicky pracovat na příchodu nových investorů, kteří přinesou dobře placenou práci pro naše obyvatele.

přehrát video Lídr kandidátky MÍSTNÍHO HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST Patrik Pizinger Zdroj: ČT24

Sdružení nezávislých kandidátů 1 - Starostové našeho kraje Odpovídá lídr kandidátky Markéta Sinkulová Moravcová. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Z mého pohledu se podařila spousta úžasných věcí. Je těžké posoudit, jestli se povedla pouze za poslední čtyři roky, protože já si troufám odhadnout, že některé z nich trvaly více než 10 let. Za opravdu velký úspěch považuji zapsání hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zahájení opravy Císařských lázní, opravy mnoha památek, budování sítě cyklostezek a spoustu dalšího. Ale domnívám se, že spousta činností, které kraj dělá, dělá ze své povinnosti. Ať je to oprava komunikací, zimní údržba, školství, vzdělávání, zdravotní péče – to vše jsou povinnosti kraje, které by měl mít. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

V naší kampani nechceme poukazovat na chyby vedení předchozího nebo současného. My chceme tak, jako pracujeme pro svoje občany, pracovat pro občany celého kraje. Je opravdu těžké dostat se z nejnižších příček tabulek, co se týká vzdělanosti nebo nejnižších mezd, do vyšších pozic za čtyři roky. Určitě tady chybí vysoká škola a také se domnívám, že se by si oblast lázeňství, kultury, památkové péče a cestovního ruchu měla dovolit mít vlastního radního. Karlovarský kraj má opravdu velký potenciál a je potřeba spojit síly k tomu, abychom ho využili nejen pro turisty, ale i pro místní občany. Jaké jsou vaše tři priority?

Ihned po volbách sestavit funkční smysluplnou koalici, která vydrží celé volební období. My bychom chtěli, aby občané z Karlovarského kraje neodcházeli. A moc bychom si přáli, aby ti lidé, kteří o práci přišli nebo přicházejí, co nejdříve uplatnění na trhu práce opět našli.

přehrát video Lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů 1 - Starostové našeho kraje Markéta Sinkulová Moravcová Zdroj: ČT24

Strana zelených Odpovídá lídr kandidátky Jaroslav Staněk. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Povedl se pěkný populistický tah, že na část dálnice z Chebu do Karlových Varů se nemusí kupovat dálniční známka. To je všechno, o čem vím, že se v tomto kraji povedlo.



Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Kraj nemá koncepci regionálního středního školství. Pokud za koncepci nepovažujeme zavírání a centralizace škol. Trpí tím hlavně okrajové oblasti kraje – menší města. Dvě z nich přišly o střední školy, u dalších jsou ohrožena víceletá gymnázia. Nepovedlo se to, že kraj nemá žádnou energeticky udržitelnou koncepci do budoucna. Protože je závislý na uhlí a teď Sokolovská uhelná bude asi propouštět. Tady evidentně kraj zaspal, protože nevím o koncepci, která by se snažila více podpořit obnovitelné zdroje.



Jaké jsou vaše tři priority?

Nastartovat energetickou koncepci obnovitelných zdrojů. Mělo by se začít u krajského úřadu a i u institucí, které jsou zřizovány krajem. Vytvořit školskou koncepci, aby jak kantoři, tak rodiče dětí měli klid a věděli, že školy budou fungovat nadále. Bylo by zapotřebí do kraje dotáhnout nějakou důležitou celostátní instituci. Funguje tady jediná fakulta – odbočka Západočeské univerzity, což si myslím, že je málo. Dál si myslím, že problémem jsou odpady. A to na celostátní úrovni. Ale příhraniční kraje trpí tím, že se začíná obchodovat nejenom s chudobou, ale právě s odpady. Vyváží se sem odpady z Německa, Itálie a podobně.

přehrát video Lídr kandidátky Strany zelených Jaroslav Staněk Zdroj: ČT24

STOP rouškám a likvidaci ekonomiky Odpovídá lídr kandidátky Tomáš Vejvoda. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Jsem přesvědčen, že za poslední čtyři roky se v Karlovarském kraji povedlo zdevastovat celý cestovní ruch, na kterém je náš lázeňský kraj závislý. Povedlo se udržet náš kraj na jedné z nejnižších ekonomických pozic v rámci celé České republiky. A to jak výší mezd, tak vysokým procentem nezaměstnanosti. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Nepovedlo se splnit sliby stávajícího vedení kraje, které nám slibovalo příjemné místo pro život. Což Karlovarský kraj není. Nepovedlo se stabilizovat finance kraje. Nepovedlo se rozšířit školství. Nepovedl se rozvoj zaměstnanosti v kraji. Vidíme to dneska na příkladu Vřesové, vidíme to na příkladu Sokolovské uhelné. Jaké jsou vaše tři priority?

Naší prioritou je zastavit koronavirové šílenství, které likviduje ekonomiku v našem kraji. Likviduje ekonomiku malých i velkých podnikatelů, likviduje pracovní příležitosti pro naše obyvatele. Naší prioritou v kraji je zastavit tuto ekonomickou sebevraždu, sociální spravedlnost a především svoboda pro občany kraje.

přehrát video Lídr kandidátky STOP rouškám a likvidaci ekonomiky Tomáš Vejvoda Zdroj: ČT24

Strana konzervativní pravice - Řád národa Odpovídá lídr kandidátky Josef Zickler. Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo?

Úspěch posledních čtyř let je přístup občanů Karlovarska k jejich životu v regionu, kde se nežije zrovna lehko. Chodí do zaměstnání, budují domovy, zakládají rodiny a doufají v to, že přijde nějaká pozitivní změna. Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Nepovedl se přístup politiků k řešení závažných situací ve zdravotnictví, zaměstnanosti a dopravní infrastruktuře. Připadá mi to tak, že politici spíše naslouchají přáním politických sekretariátů než přáním občanů. Jejich řešení jsou „vytloukání klínu klínem“. Jaké jsou vaše tři priority?

Naše priority jsou především zaměstnanost pro region, kterou bychom si představovali se skutečnou podporou zaměstnavatelů. Zdravotnictví – to je změna únorové vyhlášky pro lékařské výkony. A tou poslední je dopravní infrastruktura. Dostat do státních akcí budování přímé trati mezi Karlovarskem a Prahou.

přehrát video Lídr kandidátky Strany konzervativní pravice - Řádu národa Josef Zickler Zdroj: ČT24