Na Karlovarsku pandemie zmrazila lázeňství. Volební lídři odpoví, jak mu chtějí pomoct

„V Karlových Varech se s nadsázkou říká, že zatímco Rusové jezdí do Karlových Varů utrácet, Němci sem jezdí ušetřit,“ uvádí krajský zpravodaj České televize Antonín Bruštík a vystihuje tím i podstatu letošní turistické sezony v regionu.

„To, čeho se všichni na západě Čech bojí, je, jestli nás Německo nezařadí do červené zóny,“ upozorňuje prezident lázeňského svazu. „Jsme v regionu, který je nejen hodně lázeňský, ale zaměřený na zahraniční trhy. Protože se nelétá, nemáme zde klientelu z Ruska ani z arabských zemí. A o tu německou, která začala v létě přijíždět, se zase začínáme bát.“

Jarní vlna koronavirové pandemie podle údajů krajské pobočky ČSÚ způsobila u českých turistů šedesátiprocentní propad, u zahraničních pak propad 93 procent. Když se na konci jara znovu otevřely hotely a krajská sanatoria, ruští návštěvníci do Karlových Varů nepřijeli a museli je zastoupit ti čeští, případně němečtí. Jenže zatímco Rusové stráví ve zdejších hotelích v průměru deset až jedenáct nocí, ti čeští a němečtí jen polovinu.

Nejde o zanedbatelnou starost, protože zisky z cestovního ruchu jsou pro Karlovarský kraj ještě významnější než jinde v republice. Lázněmi ostatně nejsou jen Vary, ale také Jáchymov, Kynžvart a Františkovy i Mariánské Lázně – a v ekonomické struktuře kraje tvoří příjmy vázané na lázeňství hned pětadvacet procent.

Z krajské metropole přesto zní i optimismus. „Nebojím se, že bychom se měli v Karlových Varech položit. Jsme natolik silní, že tyto časy překleneme,“ uvádí šéf infocentra Josef Dlohoš. Propad návštěvnosti, který město zaznamenalo, je ale největší v moderní historii a v rámci celého kraje se ztráty počítají v miliardách.

„Všichni se bojíme, co přijde. Druhá vlna utahování opasků bude muset přijít,“ pokračuje Bláha. „Bude muset přijít zásadní změna orientace na domácí trh,“ dodává.

Téma pro volební lídry

Co může krajské vedení pro jednu z páteřních částí regionální ekonomiky v krizových časech udělat, bude i téma první předvolební debaty ČT24, kterou od osmi hodin večer moderuje Daniela Písařovicová.

