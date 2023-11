Zákazníci mohou mít menší výběr, nezávislá studia čelí tlaku, hodnotí experti obří akvizici Microsoftu

V této souvislosti připomíná předchozí akvizici Microsoftu, kdy softwarový gigant pár let zpátky „spolkl“ společnost Bethesda Softworks. Když pak před pár měsíci vyšla dlouho očekávaná sci-fi hra na hrdiny Starfield, dočkali se jí právě jen majitelé osobních počítačů a „microsoftích“ konzolí Xbox, na hardwaru od Sony titul nevyšel.

Minulý měsíc dokončená akvizice za téměř 69 miliard dolarů ovšem může podle něj na videoherní trh dopadnout i dalšími způsoby. „Pro hráče, kteří vlastní pouze jednu z konzolí, to pak pravděpodobně bude znamenat menší možnost volby, protože se dá očekávat, že řada nových her z katalogu Activision Blizzard vyjde pouze pro Xbox a PC (osobní počítače),“ upozorňuje Švelch.

„Je to (akvizice Activision Blizzardu Microsoftem) krok k větší konsolidaci herního průmyslu. Koncentrace herních studií pod několika málo vlastníky může mít za následek ztíženou pozici pro menší a nové společnosti, které mohou mít problém konkurovat kapitálu firem jako Sony, Microsoft a Nintendo. Tyto společnosti zároveň vlastní i distribuční platformy spojené s konzolemi, a tak ze svých her nemusejí odvádět poplatky,“ vysvětluje Švelch.

„Vytváří to rozhodně velký finanční tlak na malé společnosti, které pochopitelně nemohou v tomto ohledu konkurovat (těm velkým). Prostor tedy nachází v oblasti indie her, protože dlouhé procesy giganty zpomalují. A v konečném důsledku je flexibilita malých týmů jejich silnou stránkou,“ je přesvědčený expert z VŠE.

Korčák se domnívá, že na videoherním trhu už v posledních letech změna k větší monopolizaci či oligarchizaci probíhá, minimálně pokud jde o „oficiální, administrativní stránku věci“. I on ovšem poukazuje na to, že malá vývojářská studia stále existují a řada z nich nemá na „giganty“ v oboru vůbec žádné vazby.

Současná herní nabídka je podle Švelcha ale pestrá i díky nezávislé (indie) scéně, která často produkuje jiný typ her, než jaké vznikají v takzvaném AAA sektoru herního průmyslu, do nějž spadá právě například Starfield.

Oba experti se shodují na tom, že ač Microsoft koupil obří společnost, pod níž spadá velké množství vývojářů a samostatných studií, zatím vše ukazuje na to, že se nechystají žádné personální rošády.

„Již padla oficiální výzva, aby se vývojářské týmy podívaly, co mají v šuplíku a přišly s nápady na hry, které by si přály dělat,“ doplnil. Upozornil ale, že může trvat i rok od akvizice, než dostanou konkrétní projekty zelenou.

Záleží podle něj také na tom, jakou zvolí Microsoft strategii. „V krátkodobém horizontu může uzamčení populárních sérií pouze na Xbox znamenat finanční ztrátu i kvůli tomu, že mezi hráčskou veřejností je momentálně více majitelů Playstationu. Microsoft ale může upřednostnit upevňování vlastní značky a doufat v to, že tím posílí prodeje hardwaru. Osud her od Bethesdy včetně Starfieldu naznačuje, že by se Microsoft mohl vydat cestou exkluzivity i na úkor celkových prodejů,“ zamýšlí se expert z FSV UK.

Jaké další dopady bude mít obří transakce, kterou portál IGN označuje za třetí největší v historii celého zábavního průmyslu a největší ve videoherním sektoru, na koncové zákazníky, tedy hráče? „Pro majitele konzolí Xbox půjde vlastně o zlepšení, protože nové hry od Activision Blizzard lze očekávat v předplatném Game Pass. Naopak pro majitele Playstationů to může znamenat ztrátu přístupu k herním sériím, které dříve vycházely na obě platformy. Nejvíce se v tomto ohledu mluví o (sérii stříleček) Call of Duty,“ konstatuje Švelch.

„Současně nehledě na akvizice a majetnické spory – pokud hra zaujme čímkoliv a je populární, hráči ji budou hrát a sledovat, ať pochází od kohokoliv,“ dodává s tím, že věří v sílu word of mouth, tedy toho, že pokud je nějaký titul kvalitní, tak o něm hráči pozitivně referují svým kamarádům – ať už osobně, nebo přes internet.

„Z posledních zpráv vyplývá, že změny by mohly být minimální. Dokud bude ve vedení (videoherní divize Microsoftu – pozn. red.) Phil Spencer, dá se předpokládat určitá volnost a tlak na kvalitu a udržování ducha titulů. Co bude ovšem pravděpodobně podmínkou, je kompatibilita s Xbox prostředím a Xbox Game Pass předplatným tak, aby Microsoft rozšiřoval katalog her, které nabízí za předplatné,“ odhaduje Korčák.

Tuto strategii považuje za „výhru pro obě strany“, protože podle něj existuje šance, že díky tomu hry vyzkouší více zákazníků, než kdyby si je pořizovali za plnou cenu. Ta se dnes u titulů s vyššími produkčními hodnotami a rozpočtem běžně pohybuje kolem 70 eur (1700 korun). Zmiňované indie tituly jsou zpravidla levnější.

Švelch míní, že vzhledem ke skandálům Activision Blizzardu z poslední doby mohou někteří z vývojářů společnosti očekávat po koupi Microsoftem zlepšení podmínek. Jedním dechem ale dodává, že změna firemní kultury může trvat dlouho.

„Nicméně dosavadní šéf (Activision Blizzardu) Bobby Kotick má odejít ke konci roku, což by mohlo značit alespoň částečnou změnu. Kotick měl negativní reputaci, ale jako CEO (generální ředitel) Activisionu působil už od roku 1991. Vývoj her, především těch vysokorozpočtových na konzole, trvá mnoho let. Na větší, viditelné změny tak můžeme čekat relativně dlouho,“ doplnil. Je podle něj také otázkou, zda Microsoft nebude chtít „zefektivnit chod svých nových studií a propustit původní šéfy nebo ukončit neúspěšné projekty“.

Rozhlížení probíhá neustále

Ač je koupě Activision Blizzardu Microsoftem zdaleka největší transakcí tohoto druhu ve videoherním průmyslu, nemusí to podle Korčáka znamenat, že by se největší hráči v sektoru přestali rozhlížet po dalších možných akvizicích. Včetně největších rivalů Microsoftu na trhu domácích herních konzolí.

„Rozhlížení probíhá neustále. Jde na všech stranách o získávání dominantní a exkluzivní pozice, která je ještě vyvýšena vlastními technologiemi. To samé ovšem platí pro Sony i Nintendo. Všichni se snaží nalézt tituly, které jsou již populární a lze je akvírovat (získat). Nebo nové, které mají potenciál,“ nastiňuje odborník z VŠE. Microsoft podle něj každopádně dále posiluje „už tak velice výrazný vliv“ na svět informačních technologií a počítačů. Vidí možnosti „propojování projektů a tvorby nových technologií“.

„Finanční problémy Embracer Group mohou znamenat, že některá jejich (vývojářská) studia budou k dispozici. Samotný Embracer nakupoval herní studia velmi aktivně – spadá pod něj i řada českých herních firem – a přispíval k celkové konsolidaci trhu. Nicméně současná situace v herním průmyslu spíš naznačuje celkové zpomalení po rychlém růstu způsobeném pandemií. Dá se tak očekávat další propouštění a snižování provozních nákladů,“ predikuje Švelch.