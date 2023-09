Rozpočtový výbor odmítl většinu návrhů opozice k úspornému balíčku

Sněmovní rozpočtový výbor podle očekávání odmítl hlasy koalice téměř všechny opoziční úpravy vládního konsolidačního balíčku. Negativní stanoviska ve středu prosadili koaliční zástupci u návrhů ANO a SPD, které by až na výjimky zvýšily výdaje státního rozpočtu. Výbor dával doporučení k jednotlivým návrhům, jichž bylo předloženo osm desítek. Sněmovna má balíček a jeho případné úpravy začít schvalovat tento pátek na mimořádné schůzi. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) po jednání novinářům řekl, že výsledek hlasování výboru očekával, dodal ale, že rozhodující je hlasování na plénu. Balíček by chtěl mít schválený do poloviny října.