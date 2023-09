Bek chce udržet rozpočet resortu. Plánuje také zrušit dvacet tisíc pracovních pozic ve školství

„To jsou ty pozice, do kterých je možné také využít i prostředků z obecních rozpočtů nebo krajských. Já myslím, že o tom povedeme debatu i s obcemi a kraji, aby řez byl pokud možno co nejméně bolestivý,“ řekl Bek.

To kritizují školské odbory. „V návrhu je minus dvacet tisíc míst, to je ze zhruba sedmdesáti sedmi tisíc nepedagogických pracovníků třetina. Ať si každý udělá obrázek, co by to znamenalo. To přestaneme vařit, nebudeme uklízet?“ otázal se předseda školských odborů František Dobšík.

Na mzdy by podle návrhu rozpočtu mělo mít příští rok ministerstvo školství asi 129 miliard korun, necelých osm miliard méně než letos. Šéf resortu mluví v případě výdělků učitelů o růstu minimálně o tři tisíce korun.

Podle odborů je to nedostatečná suma. „My jsme v současné době asi na 115 procentech a příští rok by to vycházelo, že nula od nuly pojde, takže zase na sto patnácti procentech. Vládní sliby jsou v nedohlednu,“ myslí si šéf školských odborů František Dobšík.

Koalice si ale stojí za tím, že vzdělávání je vládní prioritou. „V tuto chvíli chceme, abychom dodrželi 130 procent a slib daný do zákona,“ řekl místopředseda sněmovního školského výboru Pavel Klíma (TOP 09).

Dohodu na rozpočtu pro příští rok musí vláda najít nejpozději do konce září. To je totiž nejzazší termín, do kdy musí vláda rozpočet poslat do sněmovny.

Škrty dalších ministerstev

Úspory se týkají i dalších resortů, ty největší čekají ministerstvo pro místní rozvoj. Rozpočet se mu oproti letošku sníží o víc než 45 procent, následuje zdravotnictví a průmysl. Největší meziroční růst je naopak v návrhu u resortu obrany.

Ministerstvo financí zatím počítá se schodkem 252 miliard korun. Výdaje mají klesnout o víc než dvě procenta – i tak dosahují 2,173 miliardy korun. Příjmy mají být zhruba stejné jako letos. Nejvíc stát vybere na sociálním pojištění.

„Počítáme s tím, že bude nízká nezaměstnanost, že budou růsty platů i mezd, takže předpokládáme, že byť to nebude nějaký rychlý růst ekonomiky, ale že se nám podaří dostat z období, které tady bylo na konci a začátkem letošního roku,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Letos stát k poslednímu srpnovému dni hospodařil se schodkem necelých 195 miliard korun. Celoroční, vládou schválený, deficit má činit 295 miliard korun.