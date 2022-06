Čerpací stanice začaly zlevňovat, reagují na snížení spotřební daně na pohonné hmoty

Vláda o snížení spotřební daně rozhodla kvůli prudkému růstu cen paliv po začátku konfliktu na Ukrajině. Ještě před rokem stál barel ropy kolem sedmdesáti dolarů, po ruské invazi Ukrajinu ale cena vyskočila téměř na dvojnásobek (teď se pohybuje kolem 117 dolarů za jeden barel). Na některých čerpacích stanicích ceny šplhaly až přes padesát korun za litr.

Po snížení spotřební daně se ceny změnily zhruba pět minut po půlnoci na středu. Čtveřice největších sítí čerpacích stanic následně potvrdila celoplošné zlevnění o korunu osmdesát. Opatření státní rozpočet vyjde asi na 4,2 miliardy.

„Kontrolujeme nejenom ceny na čerpacích stanicích, ale i marže distributorů a také jsme oznámili, že to budeme sledovat celé čtyři měsíce do konce září, abychom měli jistotu, že snížení daní se plně promítne do koncových cen. Budeme dbát na to, aby to platilo celé čtyři měsíce,“ ujišťuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ne všude ovšem ve středu doopravdy zlevnili. Podle některých majitelů čerpacích stanic se snížení spotřební daně zatím do cen pohonných hmot nepromítlo, protože mají dosud nakoupeny zásoby benzínu a nafty za vyšší ceny.