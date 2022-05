Rodiny by podle Schillerové měly příspěvek dostat plošně. Detaily ještě ladíme, vzkázal Skopeček

přehrát video Události, komentáře: Vláda o pomoci Zdroj: ČT24

„Myslím si, že je čas to vyladit. Nechceme, aby to dopadlo jako covidové pomoci například z ministerstva průmyslu a obchodu, kdy žadatelé byli zahrnuti takovou mírou byrokracie, že je to i demotivovalo často si o ty příspěvky říkat,“ uvedl Skopeček. Srpen bude podle něj určitě měsíc, kdy lidé jednorázový příspěvek ocení, protože inflace během měsíce nezmizí, a navíc je to měsíc před nástupem dětí do škol. „Tak si myslím, že rodinám s dětmi to bezesporu pomůže,“ podotkl Skopeček. Jako ekonom se podle svých slov kloní spíše k pomoci ve formě daňové úlevy jako je například valorizace daňově odečitatelné položky. „Na straně druhé je to opatření, které lidé uvidí přímo ve svých peněženkách, má ambici zachovat sociální smír v České republice,“ vysvětlil.

Schillerová varuje před administrativou Podle Schillerové je to určitě první krok správným směrem. „Jsem ale naprosto konsternovaná, to nejsou technické věci, velice mnoho věcí není dořešených,“ řekla. Bývalá šéfka státní kasy upozornila třeba na to, že vyplácení dávky se podle resortu spravedlnosti pohybuje na hranici protiústavnosti, nebo že je také v rozporu s evropským právem. Dále je podle ní třeba nyní nedořešeno, kdo je osobou, která bude příspěvek pobírat. „My jsme toto řešili úplně stejně v roce 2020 ohledně důchodů. Když každé opatření zatížíte mírou administrativy, tak čím větší zátěž podmínek, tím větší je administrativní náročnost. Závidím panu místopředsedovi jeho optimismus, že říká, že to dostanou v srpnu, nevěřím ani v srpnu, mám obavy i o to září,“ podotkla Schillerová. Za velice správný krok považuje, že ti, co pobírají přídavek na děti, tak dostanou dávku automaticky, ale pak zbývají ještě další skupiny, který je podle Schillerové daleko více. Komplikaci vidí i například v elektronickém formuláři, proto by šla raději cestou plošné jednorázové dávky. Skopeček se ohradil proti tvrzení, že jde o první opatření vlády, které dělá. Zmínil, že kabinet od svého nástupu zvýšil existenční minimum, snížil spotřební daň na benzin a nyní zvýšil také důchody. „V tomto smyslu postupuje poměrně rychle. To je hloupost, co říká opozice, že vláda nepomáhá, že nedělá nic,“ dodal.

