Vláda stále počítá s koncem uhlí do roku 2033. Plán ale ohrožuje válka na Ukrajině

Uhelná komise předloni doporučila celkový útlum do roku 2038. Vláda Andreje Babiše (ANO) to vzala na vědomí a současný kabinet Petra Fialy (ODS) chce odklon od uhlí o pět let uspíšit.

„Jdeme tedy cestou nahradit uhlí hodně obnovitelnými zdroji, a plyn, který máme zatím z Ruska, nahradit odněkud jinud,“ plánuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Nejen konec uhlí posoudí nová státní energetická koncepce. Vláda ji chce předložit příští rok a aktualizovat v souladu s vývojem v Evropě.

OKD plánuje prodloužení těžby

Hospodářská komora dřívější termín akceptuje, Česko by si ale podle ní mělo vyjednat možnost nechat uhelné zdroje v záloze. „Pro stav nouze – a tam bych ani nemluvil o nějakém termínu, prostě tak dlouho, dokud to bude potřeba,“ navrhuje prezident komory Vladimír Dlouhý.

„Jestliže pouze marketingově a ideologicky prohlásím, že uhlí skončí o pět let dříve, tak k tomu musím říct to za B, a to je to, jaké zdroje budeme používat. To je to, co vláda vůbec neřekla,“ namítá místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Energetici nevylučují, že bude v nejbližší době potřeba více uhlí. Na prodloužení těžby se chystá například společnost OKD. „Krátkodobě se bohužel uhlí musí spálit víc, s tím se nedá nic dělat, ale nezachrání nás to dlouhodobě,“ upozorňuje však Jiří Koželouh, který je vedoucím energetického programu v environmentální nevládní organizaci Hnutí DUHA.