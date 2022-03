Ceny energií a pšenice vyskočily až o šedesát procent. To nezažili ani pamětníci, říká šéf pekařů

Ceny potravin rostly už před válkou. Meziroční inflace v únoru přesáhla jedenáct procent a u jídla byl únorový meziroční růst ještě výraznější; mléko zdražilo o osmnáct procent, máslo o třicet, cukr i mouka o čtvrtinu – aniž by se přitom do ceny poslední zmíněné suroviny promítla ruská válka proti Ukrajině, která v zemědělské velmoci Evropy mění obilná pole v bojiště.

„Největší problémy máme se zvýšením vstupů energií, hlavně zemního plynu, druhým zásadním vstupem je pšeničná mouka, jejíž cena roste v posledních týdnech neuvěřitelným tempem. Tuto situaci nepamatují ani nejstarší pekaři, kteří v oboru pracují desítky let. Bavíme o růstu až o šedesát procent,“ řekl v 90' ČT24 Bohumil Hlavatý z pekařského svazu.

„Navýšené vstupy se musí promítnout do konečných spotřebitelských cen,“ dodává. Únorové statistiky totiž podle něj ceny energií a pšenice „absolutně nepokrývají“. Na strop podle Hlavatého momentálně narážejí hlavně menší řemeslní pekaři s výběrovými, a tedy dražšími druhy pečiva, kterým se při případném zvyšování cen znatelně snižuje odbyt – lidé už tolik platit nechtějí. Klidnější situace je sice v řetězcích, ale to jen proto, že se do zdejších cen pečiva růst nákladů ještě příliš nepromítl.